Все ошибки найдут только самые умные: головоломка

Решать головоломки непросто, а еще сложнее задачи, составленные на другом языке. Они бросают мозгу даже больший вызов, чем ребусы на родном языке или визуальные загадки.

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Именно такова головоломка, которую публикует OBOZREVATEL. Она имитирует табло вылета аэропорта с расписанием рейсов. Но на изображении содержится целая куча ошибок.

В названиях некоторых городов буквы идут в неправильном порядке, а местами даже есть лишние. Также на табло перепутано время "рейсов". Задача головоломки состоит в том, чтобы исправить все названия и расположить время соответствующим образом.

Людям, хорошо владеющим английским предлагается сделать это за 15 секунд. Но это самый лучший возможный результат. В среднем на выполнение задания уходит примерно минута. Тем же, кому нужно воспользоваться словарем, можно не ориентироваться на время и выполнять задачи, пока не будут найдены все ошибки.

Решить эту задачу будет очень непросто, но тренировку мозгу она даст очень хорошую. Тем приятнее будет знать, что вы справились со всеми элементами.

Если вы хотите узнать правильный ответ, публикуем подсказку. Она состоит из двух частей. В первой можно узнать ошибки в словах.

Вместо Beblin должно быть Berlin;

Las Vegus – Las Vegas;

Chigago – Chicago;

Dohar – Doha;

Praguie – Prague.

Также неправильно написана фраза "вовремя". Вместо Om Time она должна писаться On Time.

Что касается времени вылета, его нужно разместить в хронологическом порядке, как это делают в аэропортах по всему миру:

09:15

09:30

09:55

10:05

10:15

10:20

10:30

10:55

11:00

11:05

Вот такой вид должен иметь правильное табло в результате.

Ранее OBOZREVATEL публиковал сложную головоломку-картинку, на которой нужно найти изображение сапога.

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