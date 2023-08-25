Найдите на картинке ботинок: тяжелая головоломка

По мере приближения осени нам хочется каких-нибудь новых занятий, которые могли бы развлекать нас по вечерам. И некоторые эксперты по общественному здоровью утверждают, что таким занятием могло бы стать решение головоломок.

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OBOZREVATEL публикует такую задачку. Ее смысл состоит в том, чтобы найти на картинке с огромным количеством ярких мелких деталей один конкретный предмет.

На этот раз речь идет о резиновом сапоге, который потерялся где-то посреди огорода. Художник спрятал его очень хорошо. В среднем на его поиски любители головоломок тратят 70 секунд, а настоящие чемпионы способны справиться с задачей всего за 10 секунд.

Эксперты утверждают, что подобные головоломки – отличный способ проверить остроту своего ума, дать ему дополнительную нагрузку и потренировать, как вы тренируете мышцы в спортзале. Чем больше такой работы вы даете своему мозгу, тем лучше поддерживаете его здоровье. Врачи утверждают, что таким образом можно ощутимо снизить вероятность различных нейродегенеративных состояний, например деменции.

Итак, поставьте таймер и приступайте к задаче. Если вы уверены в своей наблюдательности и внимательности, попытайтесь справиться за чемпионские 10 секунд. Если чувствуете себя не так уверенно – дайте себе 70 секунд. И даже если не сможете добиться успеха за это время, все равно не сдавайтесь и ищите резиновый сапог, пока не найдете. Те, кто сможет справиться с головоломкой самостоятельно, получат заряд положительных эмоций и активизируют зону вознаграждений в своем мозге, что положительно влияет на его здоровье.

Если вам все же не удается найти правильный ответ, воспользуйтесь подсказкой. На картинке ниже предмет, который вы ищете, отмечен отдельно.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, на которой нужно было найти три отличия между похожими картинками.

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