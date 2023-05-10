Все будет расти в разы быстрее: как подготовить почву перед посадкой овощей

Качество почвы – один из решающих факторов для получения хорошего урожая. Поэтому дачники постоянно находятся в поиске способов улучшить его.

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Издание Gardening Know How рассказало, на какие факторы нужно опираться при улучшении качества земли на огороде. И как сделать его максимальным.

На что обращать внимание при подготовке почвы

Существует несколько четких критериев, по которым можно определить, насколько качественна почва. Вот они.

Качество обработки

Хорошо обработанная земля должна содержать комья разного размера и иметь между ними немало канальцев, через которые вглубь будут свободно проникать вода и воздух. Почва с хорошей обработкой имеет структуру, которая поддерживает здоровый рост корней.

Водоудерживающая способность

Частично она зависит от типа почвы, но есть факторы, которые могут повлиять на нее в ту или иную сторону. В идеале почва должна быть хорошо дренированной, но при этом удерживать достаточно воды для поддержания здорового роста растений.

Способность удерживать питательные вещества

Качественная земля может хорошо удерживать минералы, которые растения используют как питательные вещества. Глинистые почвы обычно лучше справляются с этой задачей и могут быть весьма плодородными. Но они будут нуждаться в немалой работе, чтобы преодолеть их склонность к уплотнению или комковатости.

Процент органических веществ

Именно этот показатель указывает на биологическую активность почвы. Он также влияет на способность удерживать воду и питательные вещества, а также на урожайность.

Как подготовить почву

Какого бы качества ни была земля на вашем огороде, постарайтесь не ухудшать его своими действиями. К примеру, не ходите по грядкам, не оставляйте землю неприкрытой под дождем и не работайте со слишком влажной почвой.

В почве с низким содержанием органических веществ чрезмерная обработка может привести к образованию твердой корки на поверхности. Воздействие непогоды на голую землю также может ухудшить ее качество, поэтому между посевами держите грядки накрытыми, например, брезентом, мульчей или покровными культурами.

А чтобы повысить качество почвы, нужно использовать разные добавки, которые могли бы улучшить его физическое состояние. К ним относятся компост или навоз. Они повышают способность земли удерживать воду и улучшают дренаж глинистых почв, склонных к заболачиванию.

Обычно легче поддерживать в надлежащем состоянии почву с высоким содержанием органических веществ. Компост обеспечивает долгосрочные преимущества, увеличивая содержание в земле питательных веществ и способствуя биологической активности почвы.

Другими примерами добавок для улучшения качества земли могут служить гипс или торф. Но они приносят пользу только определенным типам почвы или определенным типам растений, поэтому перед тем как применять их, необходимо определить, какая именно земля у вас на огороде и что вы собираетесь на ней выращивать.

Посадка покровных культур также поможет защитить голую землю и обогатить грядки органическими веществами. А стержнекорневые культуры, такие как редька, люцерна и цикорий могут помочь сформировать каналы, которые позволяют воде проходить через уплотненные или плохо дренированные почвы.

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