Время года имеет значение: как поливать орхидею, чтобы она чаще цвела

Орхидеи снискали себе славу довольно требовательных растений. Часто даже при регулярном поливе и внесении удобрений цветок почему-то не цветет.

Важно обеспечить орхидеи правильный уход, особенно в холодное время года. Как поливать орхидею, чтобы она чаще цвела – читайте в материале OBOZ.UA.

Как поливать орхидею осенью и зимой

С наступлением холодов орхидея переходит в состояние покоя, так что в этот период следует сократить полив. Если в комнате прохладно – поливать растение можно раз в две недели. При этом важно проверять субстрат – он должен быть сухим.

Видео дня

Не поливайте орхидею холодной водой – это может спровоцировать стресс. Лучше немного подогреть воду. После полива обязательно вылейте излишки воды из поддона, чтобы предотвратить возникновение грибковых болезней.

Одна из самых распространенных ошибок заключается во внесении всех без разбора удобрений. Специалисты говорят: если растение выглядит здоровым, удобрения для орхидей в этот период вносить не нужно.

Если в доме сухой воздух, следует периодически опрыскивать листья теплой водой.

Уход в теплый сезон

Если вы правильно ухаживали за орхидеей осенью и зимой, с наступлением тепла она начнет расти и цвести. В этот период полив увеличиваем до 1-2 раз в неделю – в зависимости от состояния и сухости субстрата. Переувлажнение приведет к загниванию листьев и корневой системы.

Лучше поливать цветок утром или вечером, когда на него не падают прямые солнечные лучи. Воду следует использовать мягкую, отстоянную и теплую.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно пересаживать орхидею и какие распространенные ошибки приводят к гибели растения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.