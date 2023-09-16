Время для осенней уборки: что нужно помыть в первую очередь

Сентябрь – это прекрасное время, чтобы провести уборку в доме. Осенью необходимо вычистить все тяжелые места от пыли и грязи, чтобы создать атмосферу свежести и уюта после летней жары.

OBOZREVATEL составил список вещей, которые необходимо вымыть в первую очередь. Хозяйки не всегда уделяют достаточно внимания предметам, которые трудно очистить, поэтому сейчас самое время это исправить.

Пыль

Вытирание пыли – это обычное дело при уборке, но грязь накапливается в труднодоступных местах, о которых мы забываем. Высокие шкафы, жалюзи, плинтусы и элементы декора необходимо тщательно протереть влажной тряпкой.

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Сосредоточьтесь на местах, которые вы часто пропускаете во время уборки. Это могут быть дверные рамы, кондиционер, вентиляционные проемы и прочее. Там больше всего скапливается пыль в течение лета.

Ковры

Ковры необходимо постирать перед наступлением холодов. Там скапливается много мусора и пыли, а если у вас есть домашние питомцы, то и много шерсти там тоже есть. Вы можете отдать ковер на чистку в клининговую компанию или сделать это самостоятельно, если у вас частный дом. Для этого вам понадобится щетка, стиральный порошок и доступ к воде.

Пол тоже нужно хорошо вымыть перед тем, как стелить на него чистые ковры.

Люстры

На лампах скапливается пыль, которая затем оседает на мебель и пол. Поэтому следует их тщательно протереть. Для этого можете использовать влажную тряпку или специальные перчатки из микрофибры, если люстра имеет сложную конструкцию.

Окна, шторы

Солнечные лучи хорошо освещают пятна и разводы на окнах. С помощью специального средства и тряпки промойте окна с двух сторон. Это сделает ваш дом светлее и уютнее.

Шторы тоже следует постирать, поскольку на них скапливается грязь и пыль. Если на ткани есть пятна, то сначала замочите шторы с моющим средством на пол часа, а затем постирайте их в машинке, выбрав режим деликатной или ручной стирки. Всё зависит от материала.

Холодильник

Мыть холодильник нужно раз в две-три недели. Если появился неприятный запах, делайте это чаще. Для этого можно сделать раствор из уксуса или протереть все влажной тряпкой с моющим средством.

Шкаф для одежды

Осень – это удачное время, чтобы протереть все полочки в шкафах, меняя летний гардероб на осенний. Вы также можете перебрать свои вещи и отдать часть на благотворительность или кому-нибудь из знакомых.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простую смесь для уборки, которая подарит вашему дому новую жизнь.

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