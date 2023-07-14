Дом будет сиять: простая смесь для уборки подарит вашему дому новую жизнь

Хозяйки тратят много времени на уборку, особенно это касается ванной комнаты и кухни. Нужно приложить немало усилий, чтобы избавиться от стойких пятен и известкового налета.

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Если вы не хотите использовать химические средства, то можно сделать смесь самостоятельно из натуральных ингредиентов. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Для этого вам понадобится всего два продукта – уксус и кокосовое масло. Уксус обладает антимикробными свойствами и эффективно справится с пятнами и устранит неприятный запах. Кокосовое масло способно отталкивать воду от поверхностей и удалять стойкую грязь.

Такую смесь чаще всего используют для очистки кранов и раковин. Жесткая вода оказывает негативное влияние на технику, оставляет пятна и налет.

Чтобы избавиться от грязи, смешайте масло и уксус в соотношении один к одному. Смочите тряпку в растворе и протрите поверхности, затем смойте водой и снова протрите чистой тряпкой.

Смесь также хорошо справится с известковым налетом. Кокосовое масло способно отталкивать воду от таких поверхностей как душевые кабины и зеркала. Сделайте раствор более жидким и с помощью пульверизатора распылите на нужные участки. Затем протрите чистой тряпкой и этого будет достаточно.

Такой способ не только сэкономит ваши деньги, но и эффективно справится со стойкой грязью и пятнами в доме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о распространенной ошибке всех хозяек во время уборки, которая приводит к еще большему загрязнению.

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