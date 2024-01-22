Вредны и приводят к ссорам с соседями: какие растения никогда не следует выращивать в саду

Не все растения подходят для придомовых территорий. Некоторые цветы и кустарники, несмотря на привлекательный внешний вид, могут быть достаточно опасны как для вашего участка, так и для соседского.

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Опытные садоводы Garden on a Roll подчеркнули, что некоторых растений следует избегать. Какие зеленые насаждения могут принести больше вреда, чем пользы, рассказало издание Express.

Рододендрон понтийский

Рододендрон понтийский – довольно популярное садовое растение благодаря яркому виду. Это ветвистый вечнозеленый кустарник или реже – небольшое дерево, достигающее 5-8 м в высоту. Основание листовой пластинки закругленое или клиновидное, конец – заостренный. Рододендрона лучше избегать, ведь этот инвазивный вид может быстро распространяться и подавлять местные растения. Сорт выделяет токсины, подавляющие рост других растений.

Кипарис Лейланда (cuprocyparis leylandii)

Кипарис Лейланд – быстрорастущее вечнозеленое дерево. Нет, оно не токсично и не ядовито, однако может вызвать споры между соседями из-за своей способности быстро блокировать свет и виды. Кипарис нужно часто обрезать, чтобы поддерживать рост под контролем.

Гималайский бальзам

Гималайский бальзам – инвазивное растение, способное опережать местные зеленые насаждения в борьбе за свет, пространство и питательные вещества. Этот вид очень агрессивен. На открытой территории его быстрое распространение может привести к эрозии почвы и увеличению риска наводнений, поскольку зимой он погибает, оставляя открытыми берега рек.

Желтый архангел

Желтый архангел является привлекательным лесным растением, но может стать инвазивным, если посадить его на придомовой территории. Растение быстро распространяется по подземным путям и может на ранней стадии удушить другие насаждения. Вывести этот вид из грядки очень тяжело.

Монбреция

Монбреция – популярное садовое растение, но его быстрое распространение может привести к определенным проблемам. Монбреция быстро образует плотные скопления, которые трудно удалить, опережая тем самым местные растения и уменьшая биоразнообразие в саду.

Бамбук обыкновенный

Бамбук может добавить экзотический оттенок вашему саду или стать неприхотливым комнатным растением, но некоторые виды, например бамбук обычный, могут стать инвазивными, если не контролировать его рост. Садовый бамбук требует тщательного ухода. Его агрессивная корневая система может быстро распространяться и нанести вред другим насаждениям.

Вишневый лавр (prunus laurocerasus)

Вишневый лавр – это вечнозеленый кустарник, который может быстро образовывать густую, непроницаемую поросль. Слишком активный и плотный рост делает его непригодным для маленьких садов. Растение также может быть токсичным для людей и животных при попадании в организм.

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