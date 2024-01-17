Сад заигрывает новыми красками: что нужно сделать на даче зимой

В зимние месяцы работы в саду не прекращаются. Просто сильно меняется их направленность. На первый план выходит защита растений и подготовка к пробуждению весной.

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OBOZ.UA собрал советы профессионалов, на что нужно обратить внимание в январе. Это поможет подготовить сад к весне и получить пышную зелень и красочное цветение без лишних усилий.

Защищайте растения от мороза

Промерзание земли может повредить корни даже выносливых деревьев, поэтому следите за тем, чтобы пристволовой круг был защищен. К примеру, не убирайте из этой зоны снег, а даже сгребайте его к деревьям. Он покрывает почву защитным слоем. Также заботьтесь о том, чтобы мульча оставалась на месте. А вот с веток налипший снег лучше стряхивать, чтобы они не ломались под его тяжестью. Нижние достаточно будет аккуратно потрясти, верхние лучше слегка обстукивать длинной палкой, конец которой завернуть в ткань.

Готовьте черенки

Если вы хотите размножить некоторые виды деревьев и кустов в своем саду, можно пробовать метод черенкования. Он позволит вам сэкономить, ведь такие саженцы ничего не стоят. Чтобы черенки садовых растений были готовы к высадке после наступления тепла, готовить их лучше именно зимой. Срежьте ветки, которые вы хотите использовать в качестве материала, обработайте их подходящим укоренителем и оберните нижнюю часть влажным сфагнумом. Храните черенки в умеренно теплом месте и следите, чтобы сфагнум полностью не высыхал. Через несколько недель должны появиться корешки, которые к весне достаточно разовьются и окрепнут.

Позаботьтесь о защите от вредителей

Насекомые и микроорганизмы-вредители зимой спят, зато посягать на ваш сад могут другие животные. Например, крысы или зайцы, которые обгрызают кору, оставляя деревья беззащитными. Чтобы предотвратить это, следует обернуть стволы тканью. Также не лишним будет установить в саду мышеловки для грызунов. Если возле вашего сада живут хищные птицы, такие как совы или соколы, оставляйте для них немного мяса, чтобы они посещали его и заодно охотились на мышей.

Начинайте подготовку к весеннему севу

Готовить рассаду для весеннего сева можно начинать уже в январе. Например, приобрести семена, контейнеры и все необходимые материалы для проращивания. Убедитесь, что материал как следует сохранился и находится в хорошем состоянии – от этого зависит цветение и урожайность. Также пора запасаться удобрениями, чтобы не покупать их потом в последний момент.

Не забудьте спланировать огород и клумбы заранее. Расчертите участок на бумаге и подумайте, где и что вы разместите. Так вы не купите лишние семена и саженцы, а заодно получите четкий план работ, который поможет сэкономить еще и время.

Подкармливайте птиц

С одной стороны, птицы съедают часть урожая плодовых деревьев. С другой – они защищают сад от насекомых, гусениц и других вредителей. Поэтому сделайте его гостеприимным для птиц даже в зимний сезон. Установите несколько кормушек и заполните их семенами, орехами, фруктами, несоленым салом. Не оставляйте птицам хлеб и крошки – они их не переваривают.

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