Возможны дожди: в Укргидрометцентре дали прогноз на вторник и предупредили об опасности. Карта

Погода в Украине во вторник, 18 апреля, пасмурной с прояснениями и дождливой. Осадки ожидают в большинстве областей, а температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В то же время синоптики предупредили о повышении уровня воды в некоторых реках.

В западных областях Украины температура днем будет +13...+16 градусов, ночью предполагается +6...+4. В Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях будет пасмурно, в других областях ожидается солнце и небольшие дожди.

На севере и в центре также осадки, столбики термометров будут показывать +14...+16 градусов, ночью будет +6...+4. В восточных областях сухо и солнечно, днем температура воздуха поднимется до +17, ночью синоптики прогнозируют от +7 до +4.

На юге ожидаются дожди. Днем температура от +14 до +17, ночью +8..+6. В Крыму днем потеплеет до +19 градусов, ночью будет +10..+8.

В столичном регионе 18 апреля погода будет пасмурной с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +3..+8, днем +11..+16. В Киеве ночью температура +6..+8, днем +13..+15.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях на территории Украины. Так, ІІ уровень опасности объявлен на реке Днепр в Киеве, а также в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Как отмечается, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС возможно затопление пойменных территорий.

В то же время на Верхнем Днепре также будет формироваться максимальный уровень весеннего половодья. В приречных селах на Черниговщине возможно начальное затопление жилых домов (III уровень опасности – красный).

В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет продолжаться затопление пойменных территорий и возможное частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях.

Также 18 апреля на Десне в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-15 см в сутки. Это будет сопровождаться последующим затоплением поймы и территорий ряда поселков.

В Чернигове прогнозируют затопление территорий городского пляжа "Золотой берег", садово-дачной застройки, дорог на пойме (I уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям большинства областей Украины на этой неделе следует ожидать дождливой погоды. Местами осадки будут сопровождаться грозами и шквальным ветром.

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