Украину накроют дожди и грозы с градом: синоптик дал прогноз погоды на неделю

Жителям большинства областей Украины на этой неделе следует ожидать дождливую погоду. Местами осадки будут сопровождаться грозами и шквальным ветром.

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Об этом сообщил погодный сайт Meteoprog.ua. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни будет близка к средним многолетним показателям, хотя и будут наблюдаться определенные колебания в течение всей недели.

Под влиянием антициклона в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки. В результате атмосферной циркуляции страну накроют теплые и влажные воздушные массы, в результате чего на большей территории возобновится дождливая погода.

В понедельник, 17 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на западе страны пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с. Утром и днем в юго-восточных регионах Украины возможны порывы до 15 – 20 м/с. На акватории Азовского моря шторм.

Температура воздуха ночью будет +3…+8, днем +11…+16, в Крыму +16…+21.

Во вторник, 18 апреля, в Украине без существенных осадков. Лишь в Одесской области, днем также местами в Крыму и западных областях пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8, днем +11...+16, в южных областях и Крыму +15...+20.

В среду, 19 апреля, атмосферные фронты с Черного моря повлекут за собой дожди в южных и западных областях, днем также осадки распространятся на восточные и центральные области Украины. В Крыму и Приазовье раздаются грозы, местами возможен град. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4…+9, днем +11…+16, в Крыму и центральных областях +13…+18.

В четверг, 20 апреля, в Украине ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут дожди, днем в Крыму и в большинстве южных областей сильные дожди. Только в северных областях и в Полесье без существенных осадков. Ветер восточный / северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9, днем +12…+17, кое-где до +20.

В пятницу, 21 апреля, дождливая погода сохранится в южных, центральных, восточных, днем также в западных областях. В северной части и в Полесье без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9, днем +12...+17.

В субботу, 22 апреля, дождливая погода ожидается в южных и восточных областях, на остальной территории Украины под влиянием молодого антициклона осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8, днем +12…+17.

В воскресенье, 23 апреля, на всей территории Украины, за исключением Крыма, ожидается сухая и малооблачная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью воздух охладится до +2…+7, днем прогреется до +15…+20.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда в Украину лопнет потепление.

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