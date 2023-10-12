Воздух будет чище: какие комнатные цветы впитывают все токсины дома

Ухоженное живое растение – роскошное украшение для любого дома, которое можно приобрести за небольшие средства, или даже взять отросток бесплатно и вырастить его самостоятельно. Но на декоративных качествах выгоды от домашних вазонов не заканчиваются.

Эксперты утверждают, что некоторые виды могут очищать воздух в доме от токсинов. OBOZREVATEL рассказывает, какими растениями стоит обзавестись, чтобы улучшить атмосферу в доме. Ни одно из них не будет нуждаться в значительных усилиях по уходу и подойдет даже новичкам домашнего садоводства.

Эпипремнум

Это красивая лиственная лиана, из которой можно формировать эффектные каскадные композиции. При этом ей нужно совсем немного ухода – она хорошо переносит пропущенный полив и очень неприхотлива к освещению и влажности воздуха. А растет даже в не самых лучших условиях эпипремнум очень быстро. Воздух он очищает очень хорошо – вид относят к наиболее эффективным по этому показателю. Однако, если вы решили украсить свой дом таким растением, помните, что оно может быть токсичным для кошек и собак.

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Филодендрон

Это близкий родственник эпипремнума, который столь же легок в уходе, но имеет большую вариативность видов листьев. Он так же быстро растет и образует красивые композиции, независимо от того, захотите ли вы, чтобы его стебель свисал вниз или карабкался вверх по опоре. Лучше всего филодендроны справляются с формальдегидом и другими вредными газами, которые можно найти в воздухе современного жилья. Однако сам по себе он может причинить вред домашним животным и детям, поэтому его нужно держать от них подальше.

Сансевиерия

Самым распространенным видом этого растения является так называемый "тещин язык" или сансевиерия трехполосная, способная отращивать очень высокие жесткие листья темно-зеленого цвета с желтыми полосками по краям. Взрослое растение может быть настолько большого размера, что будет служить визуальной доминантой в интерьере. Но на этом разнообразие сансевиерий не заканчивается – они бывают и миниатюрные, и среднего размера, и с широкими листьями, и с трубчатыми, однотонными и пестрыми. Всех объединяют две черты: это едва ли не самые легкие в уходе и наиболее живучие комнатные растения, и они являются чемпионами по очищению атмосферы дома от вредных газов и пыли. Даже если вы не будете поливать вазон месяц, он не потеряет своей привлекательности. А из особого ухода сансевиерии требуются разве что периодическое протирание листьев, чтобы они могли еще лучше фильтровать воздух.

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