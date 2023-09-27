Какие комнатные растения помогут избавиться от лишней влаги дома: три 'помощника', которые помешают появлению плесени

В доме появляется плесень из-за чрезмерной влажности и низкой температуры. Грибок активно разрастается на стенах и потолке, и от него трудно избавиться.

Но комнатные цветы могут не только украсить дом и поглотить углекислый газ, но и избежать появления грибка. OBOZREVATEL составил список таких растений.

Английский плющ

Это одно из самых простых комнатных растений в уходе и самое лучшее в очистке воздуха. Плющ отлично подойдет для ванной комнаты, потому что любит влажную и теплую среду. Он не требует много солнечного света и может расти в тени.

Но такое растение следует держать подальше от домашних питомцев, потому что в листьях есть токсичные вещества.

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Папоротник

Это вечнозеленое растение не только поглощает вредные вещества, но и помогает восстановить влагу в воздухе естественным путём. Папоротник хорошо развивается во влажной среде, поэтому вы смело можете ставить вазон в ванной, чтобы он постоянно получал свою дозу увлажнения и при этом уменьшал шансы появления плесени.

Хлорофитум хохлатый или растение-паук

Гибкие листья в виде спадающих лент, своей формой напоминают паука. Растение неприхотливое в выращивании, может переносить засуху и низкую освещенность. Вазон эффективно поглощает вредные вещества и лишнюю влагу в закрытых помещениях и именно это помогает предотвратить появление плесени.

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые простые комнатные цветы, которые не нужно постоянно поливать.

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