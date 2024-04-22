Вот почему новое постельное белье всегда нужно сразу постирать: неожиданная причина

Покупая новую постель, вы, конечно, можете предположить, что белье чистое и сразу пригодное для использования. Однако это не всегда так. Дело не в том, что простыней и наволочкой уже кто-то пользовался. По крайней мере, хочется надеяться, что нет. Речь прежде всего о заводской упаковке, что может повредить ткань.

Новые простыни действительно нуждаются в стирке по нескольким причинам. Эксперты рассказали, почему следует стирать постель после покупки и как это лучше сделать.

На этапе производства постельное белье часто пропитывают специальным раствором, не дающим ткани помяться. Это своеобразная проклейка, придающая белью привлекательный вид на полках магазинов.

В отличие от крахмала, который делает ткани более жесткими, проклейка придает волокнам гладкости. Остатки этой проклейки могут оставаться на простынях после покупки, поэтому лучше простыни, пододеяльники и наволочки сразу постирать.

"Кроме того, что проклейка вызывает дискомфорт, есть риск того, что используемые в процессе производства химические вещества могут вызвать раздражение на коже и вызвать аллергию", – говорят эксперты In The Wash.

Стирка и сушка на свежем воздухе помогут устранить жесткость и минимизируют риск возникновения кожных реакций.

Что касается процесса стирки, в первую очередь следует проверить инструкции на этикетке или упаковке. Самая распространенная ошибка заключается в перегрузке стиральной машины. Конечно, хочется сэкономить время и счета за электроэнергию и постирать все вещи за один раз, но перегрузка приводит к снижению качества стирки. Вода и порошок не могут вычистить все загрязнения, а на этапе ополаскивания мыло останется между волокнами.

Постель является питательной средой для бактерий, грибков и пылевых клещей . Лучше менять по крайней мере раз в неделю. При этом не обязательно стирать при слишком высокой температуре, что может повредить волокна. С правильным моющим средством вы можете добиться эффективной чистки при безопасной температуре от 30 до 40 градусов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно стирать постельное белье, чтобы оно было чистым и ароматным.

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