Как стирать постель, чтобы она была как в дорогом отеле: главные секреты

Дорогие отели привлекают в том числе качественным и мягким постельным бельем. Если вы хотите создать подобные условия в собственном доме, учитывать нужно несколько аспектов: от выбора текстиля (лучше всего покупать белье из натуральных тканей) до правильного режима стирки.

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Важно выбирать качественный порошок и использовать кондиционер. Как стирать постель, чтобы она была мягкой и приятно пахла – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сортировка перед стиркой

Белье сортируют, учитывая рекомендации по температуре воды. Обычно эта информация содержится на этикетке изделия. Кроме того, сортировка производится по категориям:

белые вещи

цветной текстиль

темное белье

Постельное белье часто поражают пылевые клещи. Они погибают при температуре 50 градусов, и это оптимальный показатель для стирки простыней на наволочек из любых натуральных тканей. Кроме того, важно выставить максимальный цикл стирки – по крайней мере, два часа.

Предварительная обработка пятен

От стойких пятен избавит предварительная обработка. Можно использовать пятновыводитель, жидкое моющее средство или народные рецепты.

Перед стиркой пятна можно обработать уксусом. Нанесите смесь с водой в пропорции 1:1 и оставьте на несколько минут. После этого вещи нужно постирать, как обычно. При сильных загрязнениях стоит использовать неразбавленный уксус.

Стиральный порошок

Важно добавлять оптимальную дозу порошка в контейнер. Избыток бытовой химии будет оставаться на тканях и проникать в волокна. Как следствие – белая постель будет темнеть, а цветные ткани начнут линять.

Кондиционер для стирки

Кондиционер смягчает ткань, поэтому специалисты по уборке советуют не игнорировать это стиральное средство. Но обратите внимание, что избыточное количество кондиционера будет иметь совершенно противоположный эффект – ткань станет жесткой.

Особенности стирки

Чрезмерно наполняя барабан стиральной машины, вы не сэкономите ни время, ни воду, ни электроэнергию. Напротив – в перегруженной машинке эффективность стирки в разы снижается. Ухудшается ряд процессов:

ополаскивание

стирка

отжим.

Кроме того, таким образом высок риск повреждения стиральной машины.

Сушка белья

Если в стиральной машинке есть режим сушки, используйте программу с низкой интенсивностью. Следует отметить, что цветное белье на солнце нужно сушить очень осторожно – оно может выцвести.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое средство поможет смягчить и освежить постель, если добавить его во время стирки.

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