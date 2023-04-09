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Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото

Лилия Рагуцкая
Жизнь
3 минуты
651
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото

Во Львове 8 апреля установили новый рекорд Украины: декорировали более 1000 пасхальных куличей за 25 минут 17 секунд. Выпеченные по старинному карпатскому рецепту паски были декорированы синим и желтым цветами, их выложили в форме трезубца.

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Эти паски передадут защитникам Украины и переселенцам, а также будут продавать, чтобы собрать средства в помощь отдельной бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Зрелищные фото с мероприятия показали во Львовском областном совете.

Во Львове 8 апреля установили новый рекорд Украины: за 25 минут 17 секунд декорировали и выложили в самый большой трезубец более тысячи пасхальных куличей. При этом ключевой целью была не собственно установка рекорда, а сбор средств на помощь ВСУ.

"И все это мы сделали вместе для поддержки 125 отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Собираем на дрон в рамках инициативы "1000 дронов для ВСУ". Потому что паски – это хорошо. Их получат военные и внутренне перемещенные лица, а вот самое необходимое для наших военных – это дроны, автомобили и другая техника", – рассказал заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод.

"Пасхи непокоренных" выпекались по старинному карпатскому рецепту на дровах без добавления искусственных ингредиентов. Все участники и посетители мероприятия могли получить свою пасочку, внеся посильный вклад в помощь украинским воинам.

Остальные пояса планируют передать защитникам и переселенцам. Могут приобрести кулич и все желающие: для этого необходимо перечислить на закупку дронов для ВСУ от 300 грн.

К мероприятию присоединились пекарня на дровах "Бойков дар", ОО "Непокоренные", Львовский областной совет, ЛОВА, Международный штаб помощи украинцам (МШГУ), гендиректор Книги рекордов Украины Анна Крысюк, Львовский дворец искусств и другие.

Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото
Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото

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