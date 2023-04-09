Во Львове установили пасхальный рекорд из 1000 куличей. Фото

Во Львове 8 апреля установили новый рекорд Украины: декорировали более 1000 пасхальных куличей за 25 минут 17 секунд. Выпеченные по старинному карпатскому рецепту паски были декорированы синим и желтым цветами, их выложили в форме трезубца.

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Эти паски передадут защитникам Украины и переселенцам, а также будут продавать, чтобы собрать средства в помощь отдельной бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Зрелищные фото с мероприятия показали во Львовском областном совете.

Во Львове 8 апреля установили новый рекорд Украины: за 25 минут 17 секунд декорировали и выложили в самый большой трезубец более тысячи пасхальных куличей. При этом ключевой целью была не собственно установка рекорда, а сбор средств на помощь ВСУ.

"И все это мы сделали вместе для поддержки 125 отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Собираем на дрон в рамках инициативы "1000 дронов для ВСУ". Потому что паски – это хорошо. Их получат военные и внутренне перемещенные лица, а вот самое необходимое для наших военных – это дроны, автомобили и другая техника", – рассказал заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод.

"Пасхи непокоренных" выпекались по старинному карпатскому рецепту на дровах без добавления искусственных ингредиентов. Все участники и посетители мероприятия могли получить свою пасочку, внеся посильный вклад в помощь украинским воинам.

Остальные пояса планируют передать защитникам и переселенцам. Могут приобрести кулич и все желающие: для этого необходимо перечислить на закупку дронов для ВСУ от 300 грн.

К мероприятию присоединились пекарня на дровах "Бойков дар", ОО "Непокоренные", Львовский областной совет, ЛОВА, Международный штаб помощи украинцам (МШГУ), гендиректор Книги рекордов Украины Анна Крысюк, Львовский дворец искусств и другие.

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