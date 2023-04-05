Пасха-2023: все традиции главного церковного праздника в Украине

Пасха – любимый весенний праздник украинцев. Он всегда означает приход весны, а еще он полон традиций, объединяющих людей.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, что принято делать на Пасху. И какое значение она имеет для нашего народа.

Значение Пасхи

Воскресение Христово, оно же Пасха является самым большим праздником церковного календаря. Его дата переходная и в этом году у православных выпадает на 16 апреля, а у католиков – на 9 апреля.

Церковь в этот день чествует победу Спасителя над смертью. После распятия на кресте Иисус на третий день восстал из мертвых. Тем самым он ознаменовал надежду человечества на спасение и на прощение всех прошлых грехов. Календарно праздник совпадает с оживлением природы после зимы и приходом весны, что только усиливает его символизм.

Предшествует Пасхе длительный семинедельный пост с весьма строгими ограничениями в еде. А на праздник он заканчивается и начинается период застолий и торжеств. В частности, снимается запрет на свадьбы.

Традиции Пасхи

В канун праздника верующие всю неделю готовятся к величайшему религиозному торжеству года. За неделю, в Вербное воскресенье, освящают в церкви веточки вербы, а затем начинают красить яйца и печь пасхи – главные блюда пасхального стола. Также в Страстную неделю следует соблюдать самый строгий пост. Особыми днями в эту седмицу считают четверг, который еще называют Чистым – в этот день нужно завершить уборку дома к празднику, и пятницу – самый печальный день христианского календаря, ведь именно в пятницу был распят Иисус.

Прихожане церквей начинают собираться на особо торжественную Пасхальную службу в субботу вечером. Она длится всю ночь и во время нее святят пасхальные корзины с пасхами, крашеными яйцами и другими продуктами.

Утром, когда богослужения завершаются, все возвращаются домой и вместе, всей семьей садятся за стол, чтобы употребить символическую пищу, разговеться и поздравить друг друга с праздником. Первыми, по традиции, едят яйца.

Целый день люди ходят друг к другу в гости и "христосаются" - обмениваются пасхальными поздравлениями, дарят пасхи и крашеные яйца. Здороваться в этот день принято по-особому: "Христос воскрес", а отвечать: "Воистину воскрес".

Дети и взрослые в этот день с удовольствием играют пасхальными яйцами. Двое берут в руки по яйцу и стукают их друг о друга. Чье уцелеет, тот и победил. Также существует примета, что нужно попробовать как можно больше пасх, приготовленных разными людьми – это должно принести удачу и здоровье до следующего года.

Обычай делиться на Пасху также призывает верующих подавать милостыню нуждающимся. Приветствуется также всякая благотворительность.

Через неделю после Пасхи начинаются поминальные дни. В них принято посещать умерших родственников на кладбище и приносить им пасхи, яйца и сладости. Это символизирует надежду на встречу с близкими после смерти.

Пасхальные запреты

Поскольку Пасха – это самый большой религиозный праздник года, то весь день рекомендуется посвятить отдыху и радости, а любая работа даже несложная, находится под запретом.

Важно также правильно наполнить пасхальную корзину. В ней не должно быть опасных предметов, таких как ножи, алкогольных напитков, плодов – ни овощей, ни фруктов, каких-либо материальных ценностей, блюд из крови животных, соли и т.д.

Ни в коем случае нельзя допускать в Пасху злых мыслей и слов. Нельзя скандалить между собой и ругать детей. День нужно провести в мире и гармонии.

Освященные продукты необходимо съесть все. Выбрасывать их нельзя.

Также в этот день нельзя жениться. Венчаться в церкви на Пасху запрещено.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, что можно и что нельзя класть в пасхальную корзину.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.