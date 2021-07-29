Во Львове нашли 'капсулу времени' в Монументе славы: о чем говорится в послании. Фото

Во Львове после демонтажа Монумента славы, установленного во времена СССР, обнаружили "капсулу времени". В ней было два списка.

Об этом сообщается на Facebook-странице музея "Территория террора", в который доставили убранные элементы монумента. Послания были заложены в 1970-х годах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Представители музея 28 июля вскрыли содержимое капсулы. В ней оказались два списка.

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Один из них состоит из 108 имен и называется "Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины".

Во втором, который называется "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова", 54 имени.

Отмечается, что капсула станет одним из экспонатов фонда музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Львова 23 июля завершили демонтаж Монумента славы. Были убраны оставшиеся бронзовые фигуры "Родины-матери" и советского воина.