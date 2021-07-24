Во Львове окончательно убрали советский Монумент славы. Фото и видео

Власти Львова в пятницу, 23 июля, завершили демонтаж Монумента славы времен СССР. Были убраны бронзовые фигуры "Родины-матери" и советского воина.

Об этом сообщает Zaxid.net. Издание также обнародовало соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Оба элемента, как и предыдущие, были отправлены в музей "Территория террора". Отмечается, что демонтаж привлек внимание прохожих, которые с интересом наблюдали за процессом.

Видео дня

Монумент боевой славы Советских вооруженных сил был изготовлен из камня и бронзы. Его открыли 1970 году.

Ансамбль состоял из 30-метрового бетонного пилона, который был обложен гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом и с большими рельефами из кованной меди.

Решение демонтировать монумент было принято еще в феврале 2018 года. Сами работы начались спустя год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевсовете запланировали демонтировать памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского на столичных Теремках.