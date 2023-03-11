Смородина будет гигантской: чем подлить кусты ранней весной для лучшего урожая

В преддверии весеннего потепления пора позаботиться о растениях в саду и на огороде. В частности, правильная подкормка, сделанная в это время, может обеспечить огромный урожай смородины.

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OBOZREVATEL выяснил, чем лучше удобрить смородиновые кусты. Это же средство отлично сработает также с малиной и крыжовником.

Для приготовления жидкой подкормки понадобятся:

100 граммов пекарских дрожжей;

вода;

1 стакан муки;

50 мл растительного масла.

Для приготовления удобрения стакан муки необходимо смешать со стаканом кипятка, добавить в него дрожжи, растительное масло и литр теплой воды. Смесь необходимо поставить на сутки в теплое место. Когда она настоится, ее нужно разбавить водой так, чтобы в общей сложности получилось 10 литров жидкой подкормки.

Вносить такое удобрение нужно, как только на ветках плодовых кустов появятся маленькие листики. Под каждый куст нужно внести 1 литр готовой жидкости.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие удобрения лучше всего подойдут для теплицы.

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