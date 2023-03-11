Смородина будет гигантской: чем подлить кусты ранней весной для лучшего урожая
В преддверии весеннего потепления пора позаботиться о растениях в саду и на огороде. В частности, правильная подкормка, сделанная в это время, может обеспечить огромный урожай смородины.
OBOZREVATEL выяснил, чем лучше удобрить смородиновые кусты. Это же средство отлично сработает также с малиной и крыжовником.
Для приготовления жидкой подкормки понадобятся:
- 100 граммов пекарских дрожжей;
- вода;
- 1 стакан муки;
- 50 мл растительного масла.
Для приготовления удобрения стакан муки необходимо смешать со стаканом кипятка, добавить в него дрожжи, растительное масло и литр теплой воды. Смесь необходимо поставить на сутки в теплое место. Когда она настоится, ее нужно разбавить водой так, чтобы в общей сложности получилось 10 литров жидкой подкормки.
Вносить такое удобрение нужно, как только на ветках плодовых кустов появятся маленькие листики. Под каждый куст нужно внести 1 литр готовой жидкости.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие удобрения лучше всего подойдут для теплицы.
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