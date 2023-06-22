Вместо кондиционера: как освежить комнату бутылкой воды

Выдержать летнюю жару без кондиционера может быть очень непросто. Но эти приборы потребляют немало электроэнергии и создают огромную нагрузку на энергосети. Поэтому, чтобы сэкономить, в ход идут самые разные лайфхаки, как охладить помещение без кондиционера.

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Издание Sante Plus рассказало об одном таком лайфхаке. Для него понадобится только бутылка воды. А для усиления эффекта можно добавить вентилятор.

Следует иметь в виду – чем больше будет бутылка воды, тем дольше окажется ее эффект. Маленькой емкости на пол-литра хватит максимум на час, тогда как баклажка на 5 литров может охлаждать помещение в течение довольно долгого времени.

Чтобы охладить комнату, возьмите пластиковую бутылку и наполните ее водой, оставив немного места. Затем положите ее в морозильную камеру на несколько часов. Свободное пространство в бутылке нужно, потому что вода при замерзании расширяется и заполненную доверху бутылку может просто разорвать.

Когда вся вода превратится в лед, извлеките бутылку и поставьте ее рядом с собой – с кроватью, если вы собираетесь спать, или у рабочего места или места, где вы отдыхаете. Пока вода тает, вокруг емкости будет распространяться приятная прохлада.

Усилить эффект можно, поставив за бутылкой по отношению к вашему расположению вентилятор. Поток воздуха от него направит всю прохладу строго в вашу сторону. Это в частности поможет вам поскорее заснуть, если у вас есть проблемы со сном в жару.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие бытовые приборы нагревают воздух в помещении и поэтому лучше выключать их в жаркую погоду.

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