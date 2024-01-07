'Витрішки продавати': что означает интересный украинский фразеологизм

Фразеологизмы в речи сопоставимы с украшениями. Да, сами по себе они не меняют сути сказанного, зато делают его более образным, объемным и эффектным. Именно поэтому тем, кто хочет овладеть языком на высоком уровне, советуют обращать особое внимание на фразеологию.

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Для желающих обогатить свой украинский OBOZ.UA рассказывает о еще одном колоритном фразеологизме, которым пользуются на территории всего нашего государства. На этот раз это выражение "витрішки продавати/купувати".

Толковый словарь объясняет ключевое здесь слово "витрішки" (редкоиспользуемое единственное число – "витрішок"), как глазение, рассматривание кого-то или чего-то. А фразеологический словарь, в свою очередь, указывает, что использование этого слова в конструкциях "витрішки продавати/купувати" означает рассматривать все вокруг без особой цели, куда-то смотреть, при этом ничего не делая. Также его употребляют для обозначения потери бдительности из-за разглядывания какого-либо объекта или события в поле своего зрения.

"Та що його питати: він по городу ґав ловив та витрішки продавав", - так писал в "Наталке Полтавке" Иван Котляревский. А это уже цитата из повести "Между врагами" Ивана Нечуя-Левицкого: "А я більше не піду до їх сидіти в кутку та витрішки продавати". А вот у Григория Квитки-Основьяненко в "Пархимовом завтраке" встречаем менее типичный вариант фразеологизма: "І пішов по базару витрішків їсти". Впрочем, его значение здесь сохраняется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о многочисленных украинских фразеологизмах со словом "дурак", которые многие заменяют калькой с русского "валять дурака".

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