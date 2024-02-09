Вилка или виделка: как правильно называется на украинском знакомый всем столовый прибор

Люди, которые переходят с русского на украинский часто продолжают называть столовый прибор с зубцами "вилка". В то же время украиноязычные люди чаще употребляют слово "виделка".

Как разобраться, есть ли тут русизм и как избежать ошибки? OBOZ.UA изучил словари и рассказывает, в чем отличие, и как говорить более правильно с точки зрения литературного языка. Словари фиксируют обе лексемы. Но они имеют разные значения. В них и попытаемся разобраться.

Если речь идет о столовом приборе, приспособлении для еды, то его лучше называть "виделка". Это слово является заимствованием из польского языка, где аналогичный предмет называется widelec, widelca. Также можно использовать варианты "видельце" или "виделко", но они достаточно редко употребляются.

Что касается "вилки", то этим словом обозначают деталь механизма, имеющая раздвоенный конец (пример – штепсель электроприбора). Также его можно использовать в военном деле для обозначения двух прицелов, из которых один дает недолет, а другой – перелет снарядов. А еще как шахматный термин для определенного положения на доске, когда одна фигура угрожает одновременно двум или нескольким фигурам.

Можно ли использовать слово "вилка" для называния столового прибора? Словари указывают, что да. Но при этом называют такое значение редкоупотребляемым. Поэтому для литературной речи желательно все же выбирать вариант "виделка".

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