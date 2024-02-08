Есть ли в украинском языке слово 'пилосос' и чем его можно заменить

Названия бытовых приборов – это слова, которые мы используем в речи каждый день. Но правильно ли мы это делаем, когда говорим на украинском? Так сомнения может вызвать название устройства для уборки "пилосос". Некоторым говорящим оно кажется несколько искусственным, или калькой с русского языка.

В своем экспресс-уроке ответ дал языковед Александр Авраменко. По его словам, это слово вполне присуще украинскому языку. Подтверждал это в своих блогах и профессор Александр Пономарив.

Оба привели также несколько примеров синонимов для тех, кому эта лексема уже не нравится. Так, согласно словарям, это устройство можно назвать:

пилосмок;

пилотяг;

порохотяг;

порохозбирач;

знепорошувач.

Однако именно в форме "пилосос" это название встречается чаще всего в корпусе украинского языка, который содержит художественные и публицистические тексты. Увидеть его можно и в учебниках.

А вот что действительно вызывает сомнения у языковедов, это соответствующий глагол, образованный от этого существительного – "пилососити". Они не рекомендуют его употреблять, ведь оно действительно почти не встречается в академических источниках и походит на кальку. Зато предлагают использовать соединение "прибирати пилососом".

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