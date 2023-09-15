Вежливые комплименты, которые на самом деле обидные: 10 случаев

Комплимент – это приятные слова, направленные на то, чтобы похвалить человека и поднять его настроение. Но, к сожалению, не все умеют и понимают, как это правильно делать, хотя на первый взгляд это должно быть легко.

Часто бывают ситуации, когда вежливые комплименты, на самом деле, оскорбляют чувства человека. Поэтому OBOZREVATEL собрал 10 выражений, которых следует избегать.

"Ты выглядишь так, будто похудела"

Комментировать внешний вид человека, а особенно его вес, не стоит. Вы не знаете того, что прошел человек, чтобы избавиться от лишних килограммов, возможно, он болел или находился в стрессовом состоянии. Такое выражение может напомнить о его неприятном периоде и подорвать самооценку.

Видео дня

Или, возможно, человек имел такой же вес, что и раньше, и ваш комплимент может указать, что он все-таки должен похудеть. Лучше удержитесь от таких фраз.

"У вас хороший вид для своего возраста"

Комментарий по поводу возраста – это еще одна рискованная тема, которую следует избегать. Потому что такие комплименты могут оскорбить человека. Это означает, что человек выглядит хорошо только по сравнению с другими его возрастами. Лучше скажите: "Вы выглядите хорошо" и не стоит добавлять вторую часть.

"Ты такая умная, как для женщины" или "Ты такой модный, как для мужчины"

Такой грубый комплимент унижает чувства и возможности женщины и мужчины. Не нужно делить людей и мыслить стереотипно. В современном мире уже давно мужчины и женщины могут выполнять разные обязанности. Поэтому не стоит акцентировать внимание на том, что по вашему мнению более подходит противоположному полу.

"Ты такой красивый, почему до сих пор не женат?"

Это еще один комментарий, который, на первый взгляд, не несёт никакого отрицательного содержания. Но спрашивать кого-то, почему он одинок или одинока, никогда не уместно, даже если вы смягчаете вопрос, делая комплимент.

"Ты заслуживаешь лучше, чем он/она"

Такую фразу часто можно услышать, когда друзья или семья поддерживают вас после разрыва важных отношений. Но это выражение имеет совсем другое значение, чем вы думаете.

Возможно, это приятно услышать, но человек был некоторое время со своим партнером, и испытывал чувства к нему. Поэтому сказать, что он заслуживает лучшего, означает, что предыдущие отношения были неправильным выбором. Развод – это тяжелый период, а критика другого человека не всегда корректна.

"Хорошо выглядишь"

На первый взгляд, эта фраза может показаться приятной, но на самом деле она означает, что человек, как правило, выглядит не так хорошо, чтобы сделать ему комплимент. Это подрывает самооценку, потому что он начинают задумываться, что его повседневный вид не соответствует норме.

"Я не знаю, как ты все это любишь"

У каждого человека разные вкусы, поэтому не стоит акцентировать внимание на том, что нравится другим, а чего не одобряете вы. Это может относиться к пище, духам или стилю одежды. Лучше промолчать в такой ситуации, если вид вашей подруги или друга вам не понравился. Для них этот наряд может быть одним из самых любимых.

"Вы похожи на кого-то.."

Говорить человеку, что он похож на какую-нибудь знаменитость не всегда уместно. Это не всегда можно воспринять как комплимент. Вам может показаться, что актер или певица имеют хороший внешний вид, но другой человек может иметь противоположное мнение.

"Сейчас ты выглядишь великолепно"

Когда вы делаете комплименты, избегайте слова "сейчас". Это слово намекает на то, что кто-то раньше выглядел плохо, но именно в этот момент его внешний вид стал лучше. Такой комментарий выглядит больше как критика.

"Ты так смел, что одеваешь это"

Что касается одежды и стиля, то у каждого из нас есть свои предпочтения. Так что это может быть воспринято как оскорбление, если вы скажете кому-то, что он смел за определенный модный выбор. Хотя это звучит как комплимент, и, возможно, вы действительно это имеете в виду, но сказать кому-то, что они смелые, означает, что они одеты как-то необычно и неприемлемо в современном мире.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут вежливо закончить дружбу.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.