Как вежливо закончить дружбу: правила этикета в трудных ситуациях

Большинство людей сталкиваются с проблемой, когда дружеские отношения не доставляют им больше удовольствия, а наоборот становятся обузой. На это могут влиять разные факторы, но не нужно терпеть и через силу общаться с человеком.

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В таком случае лучше соблюдать правила этикета и разорвать отношения. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Завершение дружбы не должно быть отрицательным этапом в вашей жизни, нужно серьезно к этому отнестись, чтобы вам обоим было легче пережить это. Откровенный разговор – это всегда хороший выбор, чтобы решить важную проблему, главное не игнорируйте друга или подругу.

Естественный разрыв

Часто людям не нужно придумывать разные способы, чтобы закончить дружбу, потому что все происходит само собой. Обычно такие отношения давно исчерпали себя и друзья понимают, что нет смысла продолжать общение. Возможно, вы останетесь знакомыми, которые имеют хорошее впечатление друг о друге.

Токсическая дружба

Если ваш друг негативно влияет на вас, постоянно критикует, объясняя это тем, что хочет помочь или высмеивает вас перед другими, то такую дружбу нужно как можно быстрее закончить. Неважно или это друг детства, или коллега на работе. Самое главное – это сохранить свое эмоциональное состояние и избежать какого-либо морального давления в отношениях.

Объясните, что вам не нравится такое общение, и вы не хотите иметь такого друга. Но не стоит повышать тон или винить человека. Лучше спокойно обсудите все, чтобы не создавать конфликт.

Исчезла потребность в человеке

Если вы чувствуете, что вам не интересны уже существующие дружеские отношения, то лучше откровенно поговорить с человеком. Потому что для него, возможно, это важное общение, которое он бы не хотел терять. Спокойно и без обвинения объясните, что вы можете остаться знакомыми.



Но не исчезайте в один момент и не игнорируйте человека. Скажите, что вы всегда готовы помочь и поддержать, но уже не нуждаетесь, например, в ежедневном общении или встречах на выходных.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, где рассказывал, как вежливо отменить собеседование.

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