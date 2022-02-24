Весной в Украину вернется снег: когда прогнозируют сильные осадки

До конца зимы снегопадов в Украине больше не прогнозируют. Однако спешить прятать теплые вещи не стоит, поскольку в марте осадки еще вернутся.

Об этом свидетельствуют данные метеопортала Ventusky. Так, по прогнозу, последняя неделя февраля выдастся достаточно теплой. Однако уже в начале первого весеннего месяца в Украину придет снег.

Согласно информации, размещенной на сайте, до 6 марта сильных осадков не прогнозируется. Небольшой снег возможен на западе страны, также мокрый снег возможен в восточных регионах.

А вот в воскресенье, 6 марта, снегом накроет практически всю Украину.

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Осадки ожидаются уже с самого раннего утра выходного дня. Небольшой снег прогнозируют на территории Киевской и Черниговской областей, а также во Львовской области. Сильные осадки ожидаются на востоке страны.

Ближе к обеду снег распространится на Тернопольскую область, а во Львове и других регионах осадки станут более интенсивными. В столице и Чернигове снег закончится, а на востоке начнет идти интенсивнее.

К обеду снегом накроет всю западную и часть центральной Украины, включая Черновицкую, Хмельницкую, Винницкую области. Небольшой снег возможен на севере страны. На востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, также будет снежить.

К вечеру снегопады станут сильнее. В Днепропетровской и Николаевской областях будет идти дождь.

Седьмого марта погодные условия останутся практически неизменными. В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях будет снежить до вечера. Вечером осадки прекратятся по всей Украине.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что снижение температуры в марте следует ожидать во второй половине месяца. Снежная и холодная погода, по его словам, продержится с 16 по 19 марта. Но уже после этих дат в Украину придет потепление и будет солнечно. Щедрин считает, что теплая погода продержится до конца месяца.

А климатолог Вазира Мартазинова заявила, что в Украине март предвещает резкие похолодания, а в некоторых регионах даже со снегом. По-настоящему весеннее тепло, по ее словам, придет в этом году в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух заявила, что погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной.