Что такое черемша и черемшина: что означают похожие украинские слова

Слова, схожие по звучанию, но разные по значению, в языкознании называются паронимами. Одним из самых ярких примеров паронимов в украинском языке является пара названий из растительного мира – черемшина и черемша.

Объяснить разницу взялся известный педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. В своем экспрессуроке он рассказал, как не путать эти два слова.

В первую очередь языковед напомнил текст популярной песни на слова Николая Юрийчука "Черемшина":

Всюди буйно квітне черемшина,

Мов до шлюбу вбралася калина.

Вівчара в садочку, в тихому куточку

Жде дівчина, жде.

Именно эти строки содержат упоминание о черемшине. И намекают, что это цветущее растение.

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Но прежде чем перейти к основному объяснению, Авраменко исправил ошибку в этом отрывке. Слово "вівчар", которое относится ко 2 группе существительных, в родительном падеже имеет окончание -я, а не -а, как в песне. Поэтому на речи нужно говорить "вівчаря", а не "вівчара".

Что касается паронимов, то языковед подробно описал оба растения. Так черемшина из песни является кустом или небольшим деревом, которое весной зацветает кистями мелких душистых белых цветов. Синонимическими названиями этого растения в украинском языке являются черемУха" и "черемха".

Что же касается черемши, то это, напомнил Авраменко, луковичное растение – популярная весенняя салатная зелень. Она имеет широкие удлиненные листья, по вкусу напоминающие чеснок. Отсюда другое ее название – медвежий чеснок или медвежий лук. Впрочем, языковед обратил внимание, что черемша имеет охранный статус – она занесена в Красную книгу Украины.

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