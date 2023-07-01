Ваш унитаз грязнее, чем вы думаете: как тщательно почистить

Туалет считается одним из самых грязных, если не самым грязным местом в доме. Это идеальная среда для накопления и размножения бактерий и вирусов. И даже если унитаз блестит и приятно пахнет, это не значит, что он не является источником инфекции.

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Поэтому издание The Washington Post обратилось к специалистам по клинингу за советами, как правильно мыть унитаз, чтобы он был не только чистым, но и хорошо продезинфицированным. И вот, что они предложили.

Правильно выберите инструменты

Выбор правильной щетки для унитаза важнее, чем кажется на первый взгляд. Эксперты утверждают, что угловая щетка с жесткими щетинками лучше справится с доступом к нижней стороне ободка и сливным отверстием.

К тому же за этой щеткой тоже нужно правильно ухаживать. После каждого использования наполняйте держатель горячей мыльной водой, ополаскивайте в нем щетку, а затем повторяйте процедуру с холодной водой, в которую добавляйте небольшое количество хлорного отбеливателя. Когда такая мойка перестанет делать щетку чистой, это сигнал, что пора ее заменить.

Что касается выбора перчаток, то унитаз нужно чистить в тех, которые доходят почти до локтя. Также желательно надеть маску, чтобы защитить от попадания инфекции свои дыхательные пути. Особенно если в вашем туалете плохая вентиляция или вы используете агрессивные химикаты, которые могут обжигать слизистую.

Предпочтите дезинфицирующие чистящие средства

Для чистки унитаза выбирайте средства, на этикетке которых указано, что они имеют дезинфицирующий эффект. Неважно, будет ли это жидкость, гель или спрей. Главное – обеззараживающий эффект.

На рынке существуют такие средства, дополнительно прошедшие экологическую сертификацию. Они менее агрессивны, но справляются со своей задачей не хуже аналогов.

В конце концов всегда остается вариант воспользоваться обычным бытовым отбеливателем. Его нужно будет развести в пропорции 30-35 мл на литр воды.

А вот способность уксуса убивать бактерии исследования подвергает сомнению. Так, по данным NSF International, организации, тестирующей продукты и разрабатывающей для них стандарты здравоохранения, его эффективность здесь ограничена. Однако уксус может помочь справиться с известковым налетом, поэтому держать его в своем арсенале все же стоит.

Позаботьтесь о вентиляции

Прежде чем приступить к уборке, включите вытяжку в туалете и откройте дверь. Если в этом помещении есть окно, откройте его. От паров чистящих средств нужно избавляться.

Начните с протирания

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы должным образом продезинфицировать туалет, его поверхности должны быть очищены от видимой грязи. Такие загрязнения сильно снижают эффективность обеззараживающих средств. Поэтому сначала механически очистите унитаз – сиденье, чашу и все остальные детали.

Выгоните из трубы воду

Чтобы слив унитаза хорошо очистился, из него нужно спустить воду. В некоторых моделях можно просто перекрыть подачу воды в бачок и смыть. Если это не сработает, опорожните чашу, вылив в нее примерно 5 литров воды.

Некоторым этот шаг может показаться лишним, но эксперты утверждают, что чем меньше в унитазе воды, тем лучше он очищается и тем ниже вероятность того, что вы разбрызгаете его содержимое. Также это позволит чистящим средствам лучше сработать, ведь они не будут разбавлены водой.

Обработайте чашу щеткой

После этого на унитаз можно наносить чистящее средство и обрабатывать его щеткой. Особо тщательно чистите под ободком и в сливе. Там чаще всего образуется биопленка из микроорганизмов, в том числе болезнетворных.

Дайте средству время подействовать

Распространенной ошибкой является немедленное смывание чистящего средства. Чтобы подействовать, оно должно оставаться на внутренней поверхности унитаза некоторое время. Следуйте инструкциям на этикетке. Или подождите минимум минуту, прежде чем ополаскивать унитаз.

Продезинфицируйте туалет снаружи

Завершающим этапом является дезинфекция наружных частей унитаза. Самым удобным будет вариант соответствующего средства в спрее. Распылите его на верхнюю и нижнюю часть сиденья, основание чаши, верхнюю и нижнюю часть крышки, бак, ручки и петли, соединяющие крышку с чашей. Дайте жидкости подействовать и сотрите ее бумажными полотенцами.

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