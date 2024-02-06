Ваш любимец будет в восторге: как правильно почистить лежанку для кота или собаки

Домашние любимцы дарят радость и положительные эмоции, по сравнению с которыми шерсть, грязь и неприятный запах становятся лишь несущественными бытовыми мелочами. Заботясь о чистоте обивки и ковров, владельцы животных часто обходят вниманием кошачьи или собачьи лежанки – а там накапливается наибольшее количество микробов.

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Эксперты рассказали, как правильно почистить лежанку. Хотя эти инструкции помогут отмыть кровать вашего питомца, их также можно использовать для обивки, чехлов, штор, наволочек, постельного белья и одеял.

Пылесос с фильтром HEPA поможет уменьшить распространение аллергенов в воздухе, а также захватит сыпучую грязь, которая оседает в волокнах.

Используйте энзимное средство для очистки пятен – оно поможет устранить глубокие пятна.

Лучше выбрать гипоаллергенный порошок, не содержащий красителей и ароматизаторов. Помните, что домашние животные тоже могут иметь аллергические реакции и раздражение кожи. Правильное моющее средство, безопасное для домашних животных, не только устраняет запахи и стойкие пятна на лежанке, но также не содержит агрессивных химикатов.

По возможности снимите защитный чехол с лежанки. Стирка отдельно от внутренней подушки или водонепроницаемой подложки способствует более тщательной очистке. Если вы не можете отделить внешний чехол от внутреннего, ничего страшного, просто следуйте инструкциям производителя по машинной стирке.

Для предварительного замачивания используйте горячую воду. Также установите дополнительный цикл промывки, чтобы гарантировать, что машинка очистит волокна.

Для ручной стирки наполните раковину, ванную или другую емкость горячей водой (насколько разрешают инструкции на этикетке), добавьте моющее средство и замочите лежанку на длительный период времени (1-3 часа). Затем тщательно промойте. Сушить лежанки лучше на свежем воздухе или, если есть возможность, в сушилке.

Перхоть домашних животных состоит из крошечных частиц кожи. Они оседают на поверхностях и глубоко проникают в волокна тканей. То есть, даже если вы не пускаете любимца на диван, вы можете быть уверены, что перхоть все равно там есть.

Регулярно используйте валик для ворса и очищайте волокна паром, чтобы разрыхлить и удалить перхоть.

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