Как избавиться от запаха домашних любимцев в квартире: самые простые способы

Кроме безусловной любви и радости, животные приносят в дом шерсть, грязь и неприятные запахи. Магазинные химические ароматизаторы часто не помогают решить проблему. Специфический запах естественный для животных, как бы часто хозяева их ни купали. Он спровоцирован микробиомом – это бактерии и грибок, живущие и размножающиеся в густой шерсти.

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Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут минимизировать неприятный запах. Детальнее об эффективных способах рассказало издание Lifehacker.

Ветеринары отмечают, что жир не только выполняет защитную функцию и препятствует попаданию микробов в организм, но и является местом жизнедеятельности бактерий. То есть, чем больше жира выделяет кожа животного, тем сильнее будет запах. Разнообразные микроорганизмы, питающиеся липидами и выделяющие отходы, поселяются не на коже и также вызывают неприятный запах.

Совет 1

Используйте влажный пылесос для ковров и обивки. Если у вас есть домашнее животное (особенно линяющее), пылесосить приходится регулярно. Эксперты говорят, что обычным пылесосом здесь не обойтись. Чтобы устранить загрязнения на ковре или обивке, в том числе связанные с отходами, придется несколько раз мыть поверхности.

Совет 2

Специалист Сара Очоа подчеркнула, что нужно регулярно чистить уши собаки – именно они часто являются источником возникновения специфического запаха. Она советует выбрать средство на основе ферментов, чтобы помочь расщепить восковые остатки.

Совет 3

На рынке есть много средств для нейтрализации запахов, в том числе специально разработанных для удаления пятен и запахов от домашних животных. Энзимные очистители устраняют пятна и запахи на молекулярном уровне.

Совет 4

Пригодятся и подручные средства. Уксус – один из самых безопасных нейтрализаторов запахов. Заполните пустую бутылку с пульверизатором водой и белым уксусом в соотношении 1:1 и обработайте жидкостью поверхности.

Совет 5

Кофеин содержит азот, который делает углерод более эффективным в поглощении запаха серы, который может сопровождать рвоту собачьей и другие биологические проблемы. Поместите примерно столовую ложку кофейной гущи в небольшую миску и поставьте ее у пораженной поверхности, но достаточно высоко, чтобы ваш любимец не смог дотянуться.

Совет 6

Посыпьте пораженное место на ковре пищевой содой, оставьте на несколько часов, затем удалите остатки пылесосом. При необходимости повторите процесс. Будьте осторожны, чтобы ваш любимец случайно не проглотил абразивные частицы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от специфического собачьего запаха и как часто надо мыть собаку.

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