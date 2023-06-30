Ванна будет сиять, как с картинки: как безопасно и эффективно ее почистить

Чистая и сияющая ванна, как с картинки – один из признаков уютного дома. Но как сделать ее такой, не прибегая к сильным химическим средствам? Скажем, когда у вас есть маленькие дети или домашние животные, которым могут повредить мощные составляющие.

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Как выяснил OBOZREVATEL, чтобы добиться наилучшего результата, понадобятся такие простые средства как пищевая сода, белый уксус и лимон. К ним добавьте жидкость для мытья посуды или универсальное чистящее средство и вооружитесь мягкими губкой и щеткой и сухой салфеткой из микрофибры. Можно начинать.

Освободите место для работы

Чтобы почистить ванную тщательно, с нее нужно убрать все баночки и флакончики, которые могут стоять на бортиках. Под ними накапливается грязь и известковый налет, а еще развиваться плесень. Поэтому эти места на бортиках тоже важно регулярно протирать. И даже более тщательно, чем саму чашу.

Обработайте ванную содой

Чтобы средство хорошо распределилось по поверхности, сначала ополосните ванну теплой водой из душа или ковшика, а затем берите соду и уксус. Если на бортиках или в местах, где использован герметик, появляются следы плесени, нанесите туда смесь из равных частей белого уксуса и пищевой соды. Оставьте ее работать минимум на 15 минут. А потом пока средство еще остается на пятнах, тщательно обработайте их щеткой.

Устойчивые пятна в чаше ванны хорошо чистить пастой из смеси соды и воды. Ее тоже наносят на загрязненные места, оставляют на 10-15 минут и обрабатывають ею пятна.

Воспользуйтесь мягким моющим средством

После удаления пятен ванну пора очищать мылом. Воспользуйтесь средством для посуды или универсальным очистителем в спрее, кремовым или жидким. Распределите его равномерно по всей поверхности, включая смесители и краны. Хорошо протрите этим средством всю поверхность, а места, где скопился известковый налет, дополнительно потрите щеткой.

Вы также можете использовать уксус для очистки ванны, если вас не смущает запах. Он хорошо растворяет грязь и жир и оказывает антибактериальное действие. Разведите его в равных пропорциях с водой и налейте в пульверизатор для удобства использования.

Чистка кранов

Этой же смесью можно удалять пятна извести с кранов. Нанесите ее на поверхность, оставьте действовать на несколько минут, а затем отполируйте кран салфеткой из микрофибры.

Если пятна устойчивые, для их удаления, кроме уксуса, можно воспользоваться лимонным соком. Пропитайте кусок старой ткани одной из этих жидкостей, обмотайте тканью кран, а сверху закрепите ее пищевой пленкой. Оставьте средство действовать на час, затем смойте кислоту и отполируйте кран.

Как заставить ванну блестеть

Если вы хотите, чтобы поверхность ванны блестела, после чистки дополнительно обработайте ее пастой из соды и воды. Мягкий абразив удалит остатки любых загрязнений и вернет блеск. Но чтобы сохранить эффект, после такой обработки чашу придется высушить – протереть ее тканью из микрофибры, которая впитает остатки воды и отполирует поверхность.

Как часто нужно чистить ванну

Конкретная периодичность зависит от того, как часто вы пользуетесь ванной, сколько людей в ней моется и других условий. Но эксперты советуют проводить тщательную чистку не реже раза в неделю, чтобы предотвратить накопление мыльной пены, плесени и пятен.

Также будет полезно ополаскивать ванну после каждого использования. Можно делать это с использованием уксусного раствора, который затем смывать. Он удалит легкие загрязнения даже без трения.

Чего следует избегать при чистке ванны

Даже самый стойкий материал, из которого производятся современные ванны, плохо переносит сильное трение и агрессивные химические средства. Поэтому эксперты советуют отказаться от таких инструментов и средств, как:

жесткие щетки;

грубые губки и тряпки;

острые инструменты;

отбеливатели;

нашатарный спирт.

При регулярной уборке соды, уксуса и простого мягкого мыла должно быть достаточно, чтобы поддерживать ванну в хорошем состоянии.

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