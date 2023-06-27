Названы самые грязные вещи на кухне: как их эффективно почистить

За звание самой грязной комнаты в доме постоянно соревнуются санузел и кухня. Но опыты показывают, что в кухонной мойке бактерий часто больше, чем в унитазе. Поэтому уборка кухни действительно важная задача.

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Издание Huffpost пообщалось с экспертами по чистоте в доме и определило, какие места в кухне наиболее проблемны. И как их убирать, чтобы получить в результате гигиеническую чистоту?

Как убирать без стресса

Прежде всего, не беритесь сразу за все. Выберите один или два предмета из списка ниже, чтобы провести им глубокую чистку, а через несколько дней, возможно, через неделю беритесь за что-то следующее.

В перерывах между большой чисткой не забывайте о чистоте поверхностей для приготовления пищи. Их нужно протирать до и после каждого использования, а раз в неделю тщательно очищать.

Все ручки и выключатели на кухне нужно протирать не реже одного раза в неделю и убирать разливы на полу, когда они случаются. Эти шаги предотвращают накопление грязи и появление вредителей.

Лучше всего использовать для уборки на кухне салфетки из микрофибры. Их влажность легко регулировать, они не оставляют после себя ворса и прекрасно полируют поверхности. Заведите набор и вы заметите разницу.

Как чистить холодильник

Перед чисткой опорожните устройство. Чем меньше в нем продуктов, тем легче будет разобраться, куда их расставить на время уборки.

Начните с того, что протрите холодильную камеру изнутри, начиная сверху и двигаясь вниз. Для текущей уборки этого достаточно. Основательной чистки этот прибор требует примерно дважды в год.

Если в холодильнике есть стойкие загрязнения, например пятна жира, увлажните их, затем посыпьте пищевой содой. Через некоторое время, когда средство подействует, потрите им пятно и смойте остатки водой.

Не забудьте хорошо протереть холодильник снаружи. Если его фасад сделан из нержавеющей стали, присмотритесь, в какую сторону направлены линии на нем, и трите вдоль них. Тогда он будет более блестящим и без пятен.

При генеральной чистке холодильника вам также необходимо чистить змеевики холодильника. Со временем там может накапливаться пыль и мусор, поэтому ваш прибор будет работать интенсивнее и потреблять больше энергии.

Между уборками, чтобы поддерживать чистоту, подстилайте в ящики для продуктов и мяса бумажные полотенца, чтобы собирать капли. Менять их можно еженедельно. Также всегда протирайте дно контейнеров, прежде чем ставить их в холодильник.

Чистка микроволновки

Этот прибор собирает массу остатков пищи и является одним из самых грязных на кухне. Но очистить его достаточно просто. Возьмите жаростойкий сосуд, пригодный для использования в микроволновке, влейте в него две чашки воды и добавьте сок половины лимона. После этого поставьте сосуд в камеру прибора и включите его на 5 минут. Когда цикл завершится, не открывайте печь еще около 5 минут. Пар с лимонной кислотой за это время поднимется в камере и растворит грязь. Все, что останется, это протереть микроволновку изнутри.

Уборка в духовке

С этим прибором, часто сильно загрязненным жиром, хорошо справится густая паста из пищевой соды и воды. Ее нужно нанести на стенки и дно духовки, избегая нагревательного элемента. Далее пасте дают высохнуть, после чего брызгают на нее из пульверизатора белым уксусом. Когда сода с уксусом провзаимодействуют и перестанут пениться, духовку изнутри останется протереть чистой влажной тряпкой.

Уход за посудомоечной машиной

Ежемесячно проверяйте фильтр, обычно находящийся в нижней части устройства. Вынимайте его и промывайте под теплой проточной водой. Чтобы очистить внутреннюю часть посудомойки, возьмите жаростойкую чашку, наполните ее смесью воды и уксуса в пропорции 1:1, поставьте на верхнюю полку и запустите цикл мойки только с этой чашкой. Это очистит внутренности посудомойки.

Уборка в тостере

Этот прибор может собирать огромное количество крошек и мусора. Начните с того, что отключите его от сети и переверните вверх дном над раковиной. Постучите по дну, чтобы удалить крошки, которые могли скопиться в пазах. Затем снова переверните его правой стороной вверх и используйте щетку для выпечки или чистую зубную щетку, чтобы удалить все кусочки, которые могут застрять внутри проемов.

Затем извлеките поддон для крошек и вымойте его либо в раковине, либо в посудомоечной машине – как разрешает инструкция. Убедитесь, что все детали высохли, прежде чем собирать тостер и снова подключать его к сети.

Уход за полотенцами и швабрами

Стирать кухонные полотенца нужно каждые 3-5 дней. Тогда они будут достаточно чистыми.

Если у вашей швабры съемная насадка, после каждого использования стирайте ее в горячей воде. После этого дайте насадке швабры полностью высохнуть на воздухе, прежде чем устанавливать ее на место.

Очистка мусорного бака

Если вы можете, вынесите бак для мусора на улицу. Затем заполните его на 10-15 сантиметров теплой водой и добавьте немного жидкости для мытья посуды. Оставьте ведро откисать на несколько минут, а затем используйте щетку с длинной ручкой, предназначенную именно для чистки мусорника – не для других задач, и почистите ею внутреннюю часть. Далее сполосните ведро и дайте ему высохнуть на солнце для дополнительной дезинфекции.

Чтобы мусорник дольше оставался свежим, застелите его дно старыми газетами и посыпьте тонким слоем пищевой соды, а только затем положите мусорный мешок. Бумага и сода удержат любую грязь, протекающую или просыпающуюся через пакет. К тому же их легко заменить.

Уход за мелкой техникой типа мультиварки или аэрофритюрницы

После каждого использования протирайте внешнюю часть устройства влажной салфеткой из микрофибры. Тщательно мойте съемные чаши и прочие части, которые можно мыть. И не забудьте почистить шнур.

Если в чаше мультиварки появился посторонний запах, нанесите на крышку и уплотнитель пасту из пищевой соды и оставьте на время. После этого сотрите остатки пасты.

Очистка кофеварки

Заполните бак для воды смесью равных частей уксуса и воды и запустите ее. Это поможет убрать накипь с внутренних деталей. Затем заполните бак снова, но уже чистой водой и тоже пропустите ее через кофеварку, чтобы смыть привкус уксуса. А после отключите машину от сети и дайте остыть. Протрите несъемные части теплой мыльной тряпкой, а затем еще раз просто влажной салфеткой. Съемные части можно загрузить в посудомойку. Избавьтесь также от налета кофе в отсеке для зерен, посыпав его изнутри толстым слоем соли, а затем потерев срезанной стороной половинки лимона. Эта комбинация размягчит пригоревший кофе и дезодорирует неприятный запах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от неприятного запаха из холодильника.

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