В Украину ворвется тепло до +16, но с дождями: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Начало новой недели принесет в Украину существенное потепление. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

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Однако солнечная погода будет чередоваться с дождем, который прогнозируется почти по всей стране. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 20 марта, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно сухую погоду. Только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях временами возможен кратковременный дождь.

По всей стране в течение дня столбики термометров не опустятся ниже +10. Также в ночное время не предвидится заморозков. На западе Украины в первый день новой недели ожидается весеннее тепло до +15 градусов.

В Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму 20 марта прогнозируется переменная облачность. Воздух прогреется до +14 градусов.

В центральной части Украины также будет тепло. Ночью температура может опуститься до нуля, но в течение дня потеплее до 11-13 градусов.

В столице нашей страны в первый день недели осадков не предвидится. Ночью ожидается 0…+2 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +13.

Во вторник, 21 марта, всю территорию нашей страны накроют дожди. Небольшие осадки ожидаются во всех регионах, однако в течение дня они будут чередоваться с переменной облачностью.

Дожди существенно не повлияют на температурные показатели, и во вторник похолодания не будет. Более того, ночью воздух также начнет постепенно прогреваться и в среднем температура поднимется на 3-5 градусов.

Теплее всего будет в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях – до +14 градусов. В западных, центральных и восточных регионах нашей страны столбики термометров днем поднимутся до 10-13 градусов тепла.

В Киеве во вторник также возможен небольшой дождь. Ночная температура составит 4-6 градусов тепла, а днем ожидается до +12.

В среду, 22 марта, осадки отступят с большинства областей нашей страны. Небольшой дождь возможен в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму.

Температура постепенно продолжит расти вверх. Теплее всего будет в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях – до +16 градусов.

На юге и в центре Украины синоптики прогнозируют переменную облачность и до 15 градусов тепла. На несколько градусов прохладнее будет в северных областях. В Черниговской и Сумской областях ожидается 10-12 градусов выше нуля.

В Киеве в среду осадков не предвидится. В течение дня ожидается преимущественно солнечная погода. Днем в столице температура поднимется до комфортных +14 градусов.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. Отмечается, что в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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