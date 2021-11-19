В Украину ворвется потепление: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

Погода в Украине в ближайшие выходные порадует потеплением. Столбики термометров местами поднимутся до +12 градусов, однако в некоторых регионах ожидаются осадки.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Так, уже 19 ноября на большинстве территории Украины будет дождливо.

Уже 20 ноября погодная ситуация выровняется. Температура воздуха преимущественно по стране +7+10 градусов днем и и от 2 до 6 с пометкой "плюс" ночью. Облачно. Кратковременные дожди в восточных регионах, +5+9 – днем и -1+2 ночью. Теплее будет в приморских областях, где воздух прогреется до +13 днем и до +6 ночью.

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В воскресенье, 21 ноября, облачными останутся западные и северные регионы страны. Температура воздуха – от 6 до 10 выше ноля днем, и от 2 до 7 с пометкой "плюс" – ночью. А вот на остальной территории страны пригреет солнце. Температура поднимется до +8, на юге страны – до +13.

Напомним, в пятницу, 19 ноября погода в Украине будет преимущественно холодной, в большинстве регионов ожидаются дожди и порывы ветра. В Карпатах прогнозируют снег. Такую погоду в страну принесут северные циклоны Volker и Ulrich. В частности, они повлекут за собой прохладу и облачность. В западных областях обьявлен І уровень опасности.

Также директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой погоды ждать в Украине зимой. Так, в январе-феврале 2022 года синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание. Временами столбики термометров будут падать до -30, но, как уверяют специалисты, такие скачки температуры не будут долговременными. Эксперт отметил, что в целом, зима на территории Украины будет теплее чем 30-40 лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Вазира Мартазинова рассказала о погоде в Украине на Новый год-2022. По ее словам, следует готовиться к сильным морозам до -15 градусов, однако на снег в эти дни рассчитывать не стоит.