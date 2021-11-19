Морозы до минус 30 и тепло в феврале: синоптики дали прогноз на зиму в Украине и рассказали, ждать ли снега

В январе-феврале 2022 года синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание. Временами столбики термометров будут падать до - 30, но, как уверяют специалисты, такие скачки температуры не будут долговременными.

Как рассказал в интервью Сегодня директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, климат на Земле теплеет и это отражается на зимних температурах в том числе. А потому зиму в наших широтах можно называть "теплой".

Эксперт отметил, что в целом, зима на территории Украины будет теплее чем 30-40 лет назад, однако морозы все же придут. По словам синоптика, в январе-феврале морозы достигнут и 25, и 30 градусов. Однако такое такое понижение температур он назвал кратковременным и объяснил, что на смену морозным дням будет приходить потепление.

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Кульбида подчеркнул, что природных катаклизмов этой зимой ожидать не стоит, а декабрь месяц будет даже теплее чем обычно.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, эта зима будет теплее предыдущих. По ее прогнозам, средняя температура за сезон будет на 1-1,5 градусов выше прошлогодних значений.

По ее подсчетам, "теплая" зима займет около 60% календарного времени, однако оставшиеся 40% – будут и морозными и снежными.

"Зимой можно ожидать потоки арктического холода", – предупредила она.

Балабух спрогнозировала, что средняя температура января будет на 2-3 градуса выше обычной нормы, но также допустила отдельные температурные скачки вниз.

"Осадки этой зимой, вероятнее всего, будут в пределах нормы. Не ожидается затяжных снегопадов или долгих периодов без снега", – сказала Балабух.

Однако она подчеркнула, что для более точного прогноза зимней погоды еще слишком рано. Ведь точно спрогнозировать уровень осадков можно только за 5 дней до определенной даты.

"Нельзя также сказать, будет ли зима затяжной", – отметила она.

В то же время, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова поддержала коллег и согласилась, что зимой украинцы столкнуться с температурными скачками, когда достаточно теплые дни будут сменяться морозами и снегопадами.

По ее прогнозам, февраль принесет осадки, с температурой в отдельные дни до 2 С, в некоторые дни будет холодно.

Она добавила, что в декабре температура будет в пределах нормы и ждать неожиданностей от природы в первый зимний месяц не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют в ближайшее время потепление.