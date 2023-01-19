В Украину ворвется похолодание: синоптик назвала термины

Уже с завтрашнего дня, 20 января, в Украине начнет повсеместно снижаться температура воздуха. Про суровые морозы речь пока не идет, однако в западных областях можно ожидать похолодание до 0 градусов, периодически – мокрый снег

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, описав прогноз на ближайшее время у себя на Telegram-канале. Атмосферній циклон над территорией нашей страны существенно меняется.

"В последующие дни похолодание охватит большую часть Украины. Пока на Ивана температура воздуха в пределах +6+11 градусов, на востоке +3+7 градусов, на западе около 0", – заметила синоптик.

Любые осадки, включая мокрый снег и туман ожидается только в западной части страны.

"После 20 января в Киеве похолодает. Зима вернется из командировки в апрель, говорит – там все хорошо, можно смело планировать весну – она будет!", – заключила Диденко.

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