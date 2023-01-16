Как укрепить иммунитет: ученые обнаружили быстрый способ

В холодное время года, которое еще называют сезоном простуд, вопрос, как укрепить иммунитет, возникает особенно остро. Но проблема в том, что большинство популярных в народе методов либо бездоказательны, либо не действенны. Впрочем, существует способ укрепления защитных сил организма, подтвержденный научно.

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О нем рассказал профессор Аппалачского университета (США) Дэвид Ниман в статье для издания Medicine&Science. Он обработал несколько исследований и пришел к выводу, что умеренные по интенсивности ежедневные физические упражнения в течение 30 минут существенно снижают риск заболеть инфекцией верхних дыхательных путей, то есть простуды.

Роль гормонов

Одна из причин, почему умеренные физические упражнения так полезны, заключается в продуцировании во время тренировки гормонов – адреналина и норадреналина. Они помогают клеткам, ответственным за иммунный ответ, быстрее высвобождаться и быть более эффективными. Они лучше обнаруживают в организме возбудителей простуды и уничтожают их.

Также вместе с током крови, который усиливается при физических нагрузках, иммунные клетки эффективно распространяются по всему организму. Таким образом, ежедневная физкультура полезна не только против простуды.

В чем состоит защитный механизм упражнений

Любая нагрузка является своего рода стрессом для организма. При этом умеренная нагрузка не изнуряет его силы, а тренирует. Впрочем, наше тело все равно отвечает выбросам адреналина и норадреналина, которые помогают справиться с этим стрессом.

Вместе с тем регулярные упражнения приводили к увеличению производства в организме испытуемых так называемых клеток-киллеров – вида Т-лимфоцитов, ответственных за уничтожение инфицированных клеток. Однозначно сказать, что они влияют на силу иммунитета нельзя, но по крайней мере, эта защитная функция организма точно активизируется во время упражнений.

Как нужно заниматься, чтобы получить наибольшую пользу

Согласно выводам Нимана, оптимальным режимом является 5 тренировок в неделю в 30 минут. При этом упражнения следует выполнять в умеренном темпе, не перегружая организм. Существуют данные, которые свидетельствуют – очень интенсивные тренировки и перетренированность увеличивают риск заболеть простудой.

Также, согласно выводам исследователя, пользу приносит обычная ходьба. Темп ходьбы при этом должен быть достаточно быстрым. Достаточно 5 пеших прогулок в неделю продолжительностью 40-45 минут каждая, чтобы риск развития инфекции существенно упал, а продолжительность симптомов простуды, если человек заболел, снизилась с 10-12 дней до 5-6.

Эффективно также комбинирование подходов. Более короткая зарядка в сочетании с пешей прогулкой оказывали аналогичное положительное влияние. Оказалось, что достаточно 20 минут упражнений и 20 минут пешей ходьбы.

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