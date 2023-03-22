В Украину ворвется похолодание, пойдет снег: синоптик назвала даты резкой смены погоды

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце марта-2023 в Украину может резко ворваться похолодание. В некоторых регионах государства ожидается даже снег.

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Об этом она написала на своем канале в Telegram. По словам Диденко, такие погодные условия вероятны с 28-29 марта.

"Со следующей недели, ориентировочно с 28-29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса. Начиная с западных областей, начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег", – говорится в сообщении.

По данным сайта Gismeteo, со вторника, 28 марта, в ряде областей прогнозируются ночные морозы. В частности, в центре и на западе Украины ожидается до -3 градусов, днем будет +3..+6. Также ожидается небольшой снег.

Также Наталья Диденко отметила, что в четверг, 23 марта, в Украине ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет +12..+18 градусов, на западе местами до +20 градусов. Осадков в этот день не прогнозируют – повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью.

В Киеве 23 марта ожидается +15..+17 градусов, без существенных осадков. До конца недели, а также на выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в апреле-2023 в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет мрачнее, чем март.

– По данным Wisemeteo, эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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