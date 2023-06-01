В Украину ворвется атмосферный фронт: синоптики назвали области, которые накроют дожди и грозы. Карта

В Украине ухудшится погода. На территорию страны ворвется атмосферный фронт.

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Как сообщает синоптик Наталья Диденко, непогода накроет Украину в пятницу, 2 июня. Дожди будут более серьезными (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Дожди будут с грозами, временами ливневого характера. Будут проходить осадки вместе с фронтом, разумеется. Сначала на западе Украины, в течение дня и до вечера – на севере и в большинстве центральных областей. Однако юг, Днепропетровщина, Полтавщина, Кропивницкий с районами и восточные области – без осадков", – сообщила Диденко.

По ее словам, в Приазовье возможен локальный дождь. Температура воздуха будет высокой, +23...+28 градусов.

"27 градусов, дожди с грозой предполагается вечером в пятницу. В субботу-воскресенье в столице снизится температура воздуха, без существенных осадков", – отметила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы.

"На остальной территории без осадков. 20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 23-28, на крайнем западе страны 19-24", – сказано в сообщении.

Отметим, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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