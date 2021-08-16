В Украину вернутся грозы и шквалы: где во вторник испортится погода. Карта

Погода в части областей Украины во вторник, 17 августа, будет дождливой и с грозами. Также в этих регионах немного похолодает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. На большинстве территории будет солнечно и сухо (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, ночью на крайнем западе, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с.

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Прохладнее всего будет также на западе – днем там прогнозируют от 24 до 26 тепла, ночью +16… +18.

На остальной территории ожидается от 30 до 32 тепла, а ночью +16… +18.

В Киеве 17 августа будет солнечно, днем до +32, а ночью от 17 до 19 тепла.

Также в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Черновицкой областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая половина текущей недели в Украине будет жаркой, местами до 34 градусов. Затем синоптики прогнозируют, что атмосферный фронту обусловит похолодание.