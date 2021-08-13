Жара и новая волна похолодания: синоптик рассказала о погоде на неделю

Погода в Украине в первой половине следующей недели будет жаркой, местами до +34 градусов. Однако после этого наступит похолодание с дождями и грозами, которое принесет атмосферный фронт.

Об этом "РБК-Украина" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, высокая температура больше всего коснется юга страны.

Птуха подчеркнула, что жара охватит большую часть Украины в начале недели. Днем температура воздуха будет достигать +27… +32, а в южных и западных областях 34 градусов.

По словам синоптика, жарче всего будет на юге, такая погода там продержится всю неделю. В западных областях потепление будет менее ощутимо.

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С середины недели по стране пройдет атмосферный фронт, который будет двигаться с запада – в этом регионе дожди начнутся уже в понедельник, 16 августа, а температура снизится до 25 тепла.

Большинство территорий он охватит в среду, 18 числа.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ближайшие выходные, 14 и 15 августа, синоптики спрогнозировали сухую и комфортную погоду. Осадки возможны лишь на востоке и в Крыму.