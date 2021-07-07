В Украину вернется жара и солнце: где в четверг ждать +33. Карта

Погода в Украине в четверг, 8 июля, будет солнечной почти на всей территории страны. Также вернутся высокие "градусы".

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Самая высокая температура прогнозируется на юге и западе (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца)

Дожди с грозами ожидаются только в Одесской области и Крыму, в остальных регионах без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 18 тепла; днем +27… +31, в Закарпатской и Киевской областях будет жарче всего – до 32-33 градусов.

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В Киеве также солнечно и жарко – от 30 до 32 днем и +17… +19 ночью.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что дожди 8 июля возможны также в Винницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается снижение температуры до +20.