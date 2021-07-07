На смену дождям придет жара: синоптик дала свежий прогноз погоды

В четверг, 8 июля, погода в Украине будет жаркой и сухой. На смену дождям в предыдущие дни, благодаря антициклонe ночью небо будет безоблачным, днем прогреет до +33.

Небольшой дождь возможен только на Винниччине, Одесщине и в Крыму. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook и Укргидрометцентр.

По ее словам, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +27... +33 градуса.

Солнечная и сухая погода 8 июля будет царить и в Киеве. Ночью температура установится на уровне +20, а днем прогреет до +28... +30.

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Диденко предупредила, что в последующие недели жара в стране будет становиться сильнее.

Со своей стороны в Укргидрометцентре до конца суток 7 июля спрогнозировали штормовое предупреждение в южных и восточных регионах.

В четверг кратковременные дожди обещают в Одесской области и Крыму, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14... +19, днем +27... + 32, на Закарпатье до +34.

В столице 8 июля тоже без осадков, температура ночью +17... + 19, днем +30... + 32.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду до конца лета в Украине. По его словам, до 9 июля ожидается похолодание из-за осадков, когда температура даже днем местами опустится до +20. Август традиционно будет прохладнее.