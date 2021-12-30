В Украину после Нового года ворвутся морозы: синоптик озвучила прогноз

После незначительного потепления, которое придет в Украину на Новый год, уже ближе к Рождеству в страну вернутся морозы. Насколько интенсивным будет похолодание сейчас сказать сложно.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире "Украинского радио". По ее словам, потепление 31 декабря и 1 января будет вызвано теплой воздушной массой атлантического происхождения, что придет в нашу страну с запада. В это время будут наблюдаться осадки преимущественно в виде дождей и мокрого снега.

Согласно прогнозу синоптика, уже ближе к рождественским праздникам в страну однозначно вернутся морозы, хотя пока нельзя сказать, насколько сильными они будут.

Видео дня

Напомним, синоптики Украгидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине 1 января отметится потеплением. Также практически по всей территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом и снег. Температура воздуха днем будет в пределах +1+7, ночью -4+4.

Перед этим, в пятницу к Украине с северо-запада приблизятся очередные фронтальные системы, которые могут образовывать циклоны. 31 декабря возможен небольшой снег, а в ночь на 1 января – потепление с запада, которое придет вместе с осадками.

Как сообщал OBOZREVATEL: