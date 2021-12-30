В Украину на Новый год ворвется потепление: синоптики рассказали, где ждать дождя, а где – снега. Карта
Погода в Украине в первый день Нового года отметится потеплением. Также практически по всей территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом и снег.
Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Так, в субботу, 1 января, в западных регионах столбики термометров поднимутся до +2+7 градусов днем и -1+4 ночью. Ожидаются осадки в виде дождя.
На севере страны температура воздуха будет +1+5 градусов и ночью -1+2. В восточных регионах днем ожидается -1+1, а ночью столбики термометров опустятся ниже нуля и покажут -2-4 градуса. На регионы обрушится снег и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В южных областях тоже будет тепло. Днем воздух прогреется до +3+7 градусов, ночью -1+4. Дождь и мокрый снег.
Напомним, по словам метеорологов Укргидрометцентра, в пятницу к Украине с северо-запада приблизятся очередные фронтальные системы – могут образовываться циклоны. 31 декабря возможен небольшой снег, а в ночь на 1 января – потепление с запада, которое придет вместе с осадками.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В некоторых западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.
Со своей стороны, народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что ближе к новогодним выходным в Украине потеплеет и начнется оттепель. По ее словам, в большинстве регионов будет идти дождь и мокрый снег.
Она отметила, что ближе к выходным и Новому 2022 году в большинстве областей Украины ожидается дождь и мокрый снег, таяние льда заметно потеплеет.
"Будьте осторожны под крышами домов и на дорогах", – предупредила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
День перед Новым годом и сам праздник не обрадует жителей Украины праздничной погодой. Большого снежного покрова и легкого мороза, который бы его удержал, не ожидается;
В Киеве в последний день 2021 потеплеет до +2, а 1 января будет дождь. На выходные в столице ожидается +3. В течение недели эксперты прогнозируют осадки в виде снега.