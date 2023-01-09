В Украину на несколько дней придет весна: синоптики рассказали, когда ждать потепления

После сильных морозов в Украину придет краткосрочное потепление. Столбики термометров вместо сильных морозов будут показывать плюсовую температуру.

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Существенного потепления следует ожидать уже в пятницу, 13 января. Об этом в Facebook сообщил синоптик Станислав Щедрин.

По информации синоптика, к концу недели в Украину придет по-весеннему теплая погода. Это будет обусловлено аномально теплыми воздушными массами из Африки.

Местами температура воздуха в Украине поднимется до +10 градусов.

"Снова весна посреди зимы. С 13 января в большую часть Европы снова начнет поступать аномально теплые воздушные массы из Африки, поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8+10", – сообщил синоптик.

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что с приходом потепления осадков в Украине не ожидается. В пятницу, 13 января, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях 6-11 мороза. Днем будет около нуля. На остальной территории страны ночью -6...-1°С, днем -2...+3°С. В южных областях днем +1…+6 °С.

На выходные, 14-15 января, в Украине продолжится постепенное повышение температуры воздуха ночью до -7...-2°С, днем до -4...+1°С. В западных и южных областях в течение суток 0…+5 °С. Пройдут небольшие осадки в виде туманов, мокрого снега и дождя. На дорогах местами удержится гололедица.

Напомним, в Украине до конца январе ожидается переменчивая погода. В середине месяца, по прогнозу синоптиков, потеплеет, однако уже к 1 февраля на смену плюсовой температуре придут морозы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптики считают, что к середине января средняя температура в Украине повысится, рождественские морозы уйдут.

– Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране подойдет к концу в начале февраля-2023. Тогда жители снова увидят "минусы" на термометрах.

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