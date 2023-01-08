После рождественских морозов придет потепление: синоптики рассказали, когда ждать смены погоды

К середине января погода в Украине будет постепенно подниматься, прогоняя прочь рождественские морозы. В западной и южной частях нашей страны на следующей неделе установится влажная пасмурная погода за счет антициклонов, движущихся с Европы.

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Об этом сообщили синоптики издания Meteoprog. Морозная и солнечная погода при этом преимущественно останется в восточных и северных регионах.

"Днем 9 января теплее всего будет в западных областях, +4+9 градусов, на Левобережье -3-7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла", – рассказала метеоролог Наталья Диденко на своем Telegram-канале, опубликовав карту прогноза.

Важной особенностью начала новой рабочей недели станет сильный порывистый ветер. Он будет дуть с юго-востока и достигать штормовых 15-22 метров в секунду.

"Снег пройдет местами в северных областях, мокрый сон и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков", – заключила Диденко.

Во вторник, 10 января, ожидаются осадки в виде снега и дождя в западной части, днем также в Одесской и Киевской областях. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха на Левобережье Украины ночью -15...-10°С, днем -11...-6°С. На Правобережной части страны ночью -4...+1°С, днем -3...+2°С.

В среду, 11 января, ночью ожидается снег в северных и частично западных областях, днем без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха на Левобережье ночью -16...-11°С, днем -11...-6°С; на Правобережье ночью -8...-3°С, днем -5...0°С. В западной части ночью -2...+3°С, днем 0...+5°С.

В четверг, 12 января, в Украине без существенных осадков только в западной части местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -13...-8°С, днем -6...-1°С. В западных и южных регионах страны ночью -3...+2°С, днем +1...+6°С.

В пятницу, 13 января, осадков по всей территории страны не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -11...-6°С, днем -5...0°С. На остальной территории ночью -6...-1°С, днем -2...+3°С. В южных областях и по крайней мере днем +1…+6 °С.

На выходные, 14-15 января, продолжится постепенное повышение температуры воздуха ночью до -7...-2°С, днем до -4...+1°С. В западных и южных областях в течение суток 0…+5 °С. Пройдут небольшие осадки в виде туманов, мокрого снега и дождя. На дорогах местами удержится гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже завтра в Киеве и всей области пройдет мокрый снег. Понедельник рабочий день, несмотря на праздники в минувшие выходные, поэтому всем жителям региона нужно быть готовыми к дискомфорту на улицах и автомобильных трассах.

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