В Украину идет потепление, но часть страны накроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Начало мая принесет в Украину существенное повышение температуры до +19 градусов. Также почти на всей территории нашей страны прекратятся дожди.

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В первый день мая небольшие кратковременные осадки возможны только на востоке Украины. Об этом в Facebook сообщил синоптик Станислав Щедрин и Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптика, с 1 мая в Украину придет существенное потепление до +15+19, а также прекращение осадков. Только на востоке страны местами будет дождь.

В Укргидрометцентре сообщают, что 1 мая кратковременные дожди пройдут в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также немного может дождить на Херсонщине и в Крыму.

Дожди существенно не повлияют на температуру воздуха – на востоке и юге нашей страны столбики термометров покажут +13…+18 градусов.

На остальной части Украины будет переменная облачность. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Закарпатской области – до +20.

В Киеве 1 мая будет преимущественно солнечно. Днем температура воздуха прогреется до комфортных +17 градусов.

Во вторник, 2 мая, дожди отступят с некоторых областей. Небольшие осадки все еще могут пройти в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Температура воздуха продолжит подниматься по всей Украине и во многих областях перевалит за +20 градусов.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской и Закарпатской областях потеплеет до +22. Осадков на западе, юге, в центре и на севере страны не ожидается.

В украинской столице 2 мая будет преимущественно солнечно. Ночные температурные показатели составят 6-4 градуса выше нуля, а днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

В среду, 3 мая, дожди переместятся на запад Украины. Осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях. Температура воздуха в этих регионах прогреется до 15-19 градусов тепла.

В остальных регионах нашей страны будет переменная облачность. Ночная температура местами может опуститься до 3-5 градусов тепла, но днем по всей Украине ожидаются комфортные 17-19 градусов выше нуля.

В Киеве в среду будет сухо, ночью столбики термометров опустятся до +6, но днем в столице прогнозируются комфортные +19 градусов.

Напомним, метеорологи считают, что в первой декаде мая 2023 погода в нашей стране будет достаточно контрастной.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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