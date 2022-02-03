В Украине возвращают дистанционное получение е-больничных, но есть условие

Министерство здравоохранения решило вернуть дистанционное получение электронных больничных. Их будут выдавать на 5 дней без обращения в больницу.

А продлить можно будет только после обращения к медикам. Об этом шла речь во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Причиной возвращения е-больничных стало то, что в настоящее время растет нагрузка на центры первичной медицинской помощи, а также на семейных врачей.

"Из-за этого согласован текст приказа о возобновлении практики дистанционного открытия электронных больничных на пять дней с последующим обращением к врачу", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Напомним, поэтапное использование электронных больничных в Украине началось 1 июня прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагается кардинально снизить размер "больничных" для украинцев и штрафовать врачей за поддельные медицинские выводы.

Больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, производимых за счет средств Фонда социального страхования Украины.