В Украине в выходные испортится погода: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные 8-9 апреля в Украине испортится погода. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха будет прохладной.

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Также ожидаются осадки в виде дождей. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В целом по Украине в выходные ветер прогнозируется 3-8 м/с, в субботу – северо-восточный, а в воскресенье – восточный.

Погода в субботу 8 апреля

В субботу дожди накроют всю территорию страны.

Температура воздуха на юге и на востоке Украины днем ожидается +13…+16 градусов, а ночью – +3…+9 градусов.

В центре страны и на севере днем воздух прогреется до +11…+15 градусов, а ночью температура опустится до +3…+7 градусов. Холоднее всего будет на западе: днем температура ожидается на уровне +5… +10 градусов, а ночью – -2… +2.

Погода в воскресенье 9 апреля

Осадков не ожидается только на юге Украины и в Запорожской области. При этом по всей стране будет облачно.

Температура воздуха на западе ожидается днем в пределах +9…+12 градусов, ночью – -1…+2 градусов. На севере днем будет +11…+15 градусов, а ночью 0…+4. В восточных и южных областях термометры покажут +13…+16 градусов, а ночью – +6…+10.

Напомним, в Киеве, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий.

В ночь на 6 апреля несколько областей Украины засыпало снегом. Аномальные для середины весны погодные явления зафиксировали на западе и юге нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительных заморозков и резкого похолодания синоптики не прогнозируют. В апреле будет меньше солнечных дней, чем было в марте, а средняя температура составит +13°C днем и до +6°C ночью.

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